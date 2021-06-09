齐文升：中医药发展要坚持守正和创新

【编者按】“我们要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。”5月12日，习近平总书记在河南省南阳市考察时再次点题中医药，并对进一步发展中医药提出新的明确要求。

传承精华，中医药发展才能源远流长；守正创新，中医药发展才会清流激荡。结合中医药在新冠肺炎疫情救治中的突出表现和经验成果，多位曾经参与一线抗疫的中医药专家畅谈体会，为中医药事业实现高质量发展，护佑全人类健康建言献策。

中国中医科学院广安门医院主任医师齐文升。受访者供图

“中医药发展有两个坚持：一要守正，即学习中医理论体系，用中医理论指导中医临床。二要创新，这里的创新不是简单地中医加西医，或者中医与某个现代科技项目的生硬结合，而是在中医固有的发展体系、发展规律上的创新性认识，是围绕中医本身特点的创新。”结合此次新冠疫情救治，中国中医科学院广安门医院主任医师齐文升谈起自己的体会时表示。

2020年2月25日，在江夏方舱医院，湖南中医药大学第一附属医院医护人员带领新冠肺炎患者习练八段锦。新华社记者 沈伯韩摄

中医药在应对突发疫情中发挥巨大作用

“通过此次新冠肺炎疫情救治的实践，中医药在应对突发传染性疾病方面显示出了较大的优势。”齐文升表示。

齐文升介绍，从预防方面看，在隔离密切接触者、做好个人卫生的基础上，使用中药可改善个人体质，使其从易感向不易感的方向转变。特别在社区防疫中，通过个体化辨证开具预防处方，可以提升人群的免疫力，减少疾病发生率。

“在治疗方面，研究表明，中药可有效控制新冠病毒攻击宿体引发的炎症反应，从整体上提高患者的免疫功能，缓解患者紧张情绪，利于病情恢复。”齐文升指出，此次针对新冠肺炎的中医药诊疗方案充分体现三因制宜（因时、因地、因人）的特色，是中医学整体观念和辨证论治思想在治疗上的具体体现。

齐文升介绍，在康复、保健层面，中医药通过调和气血、平衡阴阳，恢复内脏生理功能，可在一定程度上减少疾病后遗症如肺间质纤维化的发生，改善乏力症状，恢复肺功能。在社区防疫中，居民通过中医养生运动如练八段锦、五禽戏、太极拳，可通畅气血、舒缓心情、强身健体。

2020年2月18日，在江西中医药大学附属医院隔离病房，医护人员运用热敏灸疗法为患者治疗。新华社记者 胡晨欢摄

中西医协同医疗模式仍有提升空间

中西医协同医疗模式自提出后，一直在探索、实践，不断发展。在此次新冠肺炎疫情救治中，中西医协同配合对治疗发挥了重要的作用。

“但是，中西医协同模式的实践仍有提升空间。”齐文升指出，中西医结合绝不是单纯的中医医师与西医医师的结合，而是两种思维模式和方法的碰撞与融合。

2021年5月23日，医生在营口市中西医结合医院内查看中药成品。新华社记者 潘昱龙摄

中医药高质量发展应加强中西医融合

“目前中医临床机构的数量、规模、设备远低于同级别综合医院的投入，所以在扩大规模的同时，也要引进高端的诊疗设备，使现代技术与中医传统诊疗方法融合，提升中医药服务质量。”在推动中医药高质量发展方面，齐文升认为应加大对中医医疗机构的投入。

同时，中医药要想实现高质量发展，中医人才队伍的建设是关键。齐文升表示，需经正统的中医药院校培养，系统学习中医学和西医学的理论知识，在此基础上，结合跟师与临床规范化培训，使中医人才不仅具备中医理论的基本素养，也有完整的西医知识储备。

“此外，在中医药学科建设上要注意学科融合。”齐文升指出，中医学强调整体观念，目前中医学专科化、专业化的模式不能充分发挥中医的特色和作用，因此应加强中医各学科之间的融合、中医与西医的融合、中医学与公共卫生学的融合等，才能充分发挥中医药在实践中的作用。

传承精华、守正创新——专家谈中医药抗疫系列报道：

刘清泉：让中医药的发展进入一个新时代

张忠德：运用现代科技成果 为中医药发展“补课”

王伟：用更加严谨充分的科学依据向世界推广中医药

李光熙：发挥中医“治未病”优势 为世界医学作出应有贡献