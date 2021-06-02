刘清泉：让中医药的发展进入一个新时代

【编者按】“我们要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。”5月12日，习近平总书记在河南省南阳市考察时再次点题中医药，并对进一步发展中医药提出新的明确要求。

传承精华，中医药发展才能源远流长；守正创新，中医药发展才会清流激荡。结合中医药在新冠肺炎疫情救治中的突出表现和经验成果，多位曾经参与一线抗疫的中医药专家畅谈体会，为中医药事业实现高质量发展，护佑全人类健康建言献策。

首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉。受访者供图

“中医药学未来的发展就是要勇于、敢于和现代科技结合，而且要善于运用现代科技语言，把中医最古老的理论说清楚、讲明白，从而使中医药真正成为一门世界的医学，成为各个国家、各个民族都能够使用的医学体系。”结合此次新冠疫情救治，首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉谈及体会时表示，中西医融合对于中医学科的发展非常重要，而且未来可能形成一门新的医学。既有中医经典的传统理论优势，又能体现现代科技的内涵；既非经典中医，也非现代西医，而是两者优势互补的一个完整的医学体系。

2020年2月15日，在北京地坛医院，药剂师在中药房为新冠肺炎患者配药。新华社记者 鞠焕宗摄

中西协同救治经验为新医学的形成奠定基础

在这次抗击新冠肺炎疫情的过程中，通过临床筛选出的中医药有效方剂——“三药三方”发挥了重要的作用。

曾担任赴湖北中央指导组专家、国家中医医疗救治专家组副组长的刘清泉介绍，“三药三方”实际上是中国中医药的一个经典理论，是基于中医几千年来治疗瘟疫的经验基础形成的治疗方法，是应对当下新发疾病取得成效的一个典范。

“通过对新冠肺炎的临床特征分析，我们形成了可以将多种有效方剂结合于一体来治疗的理念，这样形成了‘三方三药’的基本主张，即根据病因的变化，病情的不同阶段，调整组合形成有效的治疗方式。由此证明了中医理论的伟大和正确，验证了其符合科学规律。”刘清泉称。

“在运用‘三方三药’治疗的过程中，我们也初步探索和掌握了中医药治疗新冠肺炎的一些理论数据，这些研究证明从不同侧面科学阐释了中医药治疗新冠肺炎的依据，比如对于免疫系统、炎症系统的调整，而这些正是新冠肺炎发病过程中，引起病情发生变化、变重、恶化的重要病理环节。”刘清泉分析。

“而在中西协同救治方面，中西医各自发挥所长，最终在提高重症和危重症救治成功率、降低病死率方面，起到了非常重要的作用，证明了中西协同救治的内在理论基础，为探索中西医有机融合形成新的医学，进行了一些必要的准备工作。”刘清泉指出。

2020年2月25日，在江夏方舱医院，湖南中医药大学第一附属医院医护人员詹敏（右）为新冠肺炎患者实施中医穴位敷贴治疗。新华社记者 沈伯韩摄

中医方舱医院探索中西医结合传染病医院模式

在中医药参与武汉疫情防控和临床救治的过程中，方舱医院成为特殊时期的一项医学创举。

曾担任江夏方舱医院院长的刘清泉，对于全中医接管方舱医院的经历感触颇深。他说，方舱医院的设立，对于应对突发大面积传染病是一种非常有效的方法。在方舱医院里，通过对轻型和普通型患者进行中医治疗，能够有效加快患者病情好转，减少患者重症、危重症的发生，降低病死率。另外，由于及时切断传染源，对病毒传播的管控也起到了非常重要的作用。

刘清泉认为，全中医接管方舱医院，运用中医中药技术来治疗新冠肺炎的轻型和普通型患者取得的经验和成果，为国家支持建立中西医结合的传染病医院和专科医院做了必要的铺垫和准备。这将使未来无论是应对常见传染病，还是应对突发新发传染病，都能够迅速形成中西医结合的一支强大力量。

2021年5月23日，医生在辽宁省营口市中西医结合医院内对自动煎药机进行设置。新华社记者 潘昱龙摄

加大投入支持中医药机构建设和中医药研究

如今，在国内散发的多次局部疫情救治中，中医药治疗方案日臻完善和成熟，取得了非常好的成果。中医药分类治疗、分类管理的方法也越来越深入人心，成为医学界的共识。

“与这种救治效果相对比，中医的医疗机构太少了，这对中医药作用的发挥和中医药的未来发展是一种局限。”刘清泉呼吁，国家应该加大对中医药研究和机构建设的投入。在应对传染病方面，希望国家能够支持成熟的地区组建中医或者中西医结合的传染病医院。

刘清泉表示，传染病是人类的公敌，不分中医西医，不分人群种族。所以，希望我国在中医、中西医结合传染病医院的建设方面能够有建树，为推动中国医学乃至世界医学的发展树立典范。希望中西医同仁能够齐心协力、抓住机遇，让中医中药的发展进入一个新时代。