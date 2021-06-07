王伟：用更加严谨充分的科学依据向世界推广中医药

【编者按】“我们要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。”5月12日，习近平总书记在河南省南阳市考察时再次点题中医药，并对进一步发展中医药提出新的明确要求。

传承精华，中医药发展才能源远流长；守正创新，中医药发展才会清流激荡。结合中医药在新冠肺炎疫情救治中的突出表现和经验成果，多位曾经参与一线抗疫的中医药专家畅谈体会，为中医药事业实现高质量发展，护佑全人类健康建言献策。

广州中医药大学校长王伟。受访者供图

“此次新冠肺炎疫情的救治，充分展现了中医药在维护人民生命健康中的独特作用。作为一个中医人，看到国家高度重视中医药的发展，感到非常欣慰，也深感责任重大。”结合疫情救治，广州中医药大学校长王伟谈及体会时表示，只有建立起全社会对于中医药的信心，中医药发展才能真正拥有扎实的社会基础和群众基础。

王伟（左）在进行中医药研究。受访者供图

不光要证明中医药有效，还要找到科学内涵和依据

王伟曾是国家中医药管理局新冠肺炎疫情防控医疗救治组成员。“在国家中医药管理局的统一协调下，我们重点推广清肺排毒汤。第一步是在全国的10个省市，一周之内选取了214例患者，进行了观察，发现效果不错。随后，国家中医药管理局、国家卫健委发文，向全国推广使用。”王伟称，包括清肺排毒汤在内的“三药三方”，从进入新冠肺炎诊疗方案开始，中医药全面介入了疫情的防治。

“通过临床应用和观察，我们认为，中医药越早干预效果越好。因为，控制病情的关键在于是否向重症、危重症发展。如果到了重症特别是危重症时，患者死亡率还是比较高的，而中医药恰恰可以在病情早期发挥非常好的阻断病情发展的作用。”王伟表示。

他介绍，从一开始的相对盲目、混乱、不成熟，到经过武汉这样一个全国集中抗疫的历程，总结出了我国独特的经验、模式，包括一些医疗救治模式。中医药在这次新冠疫情防治当中的重要作用有目共睹。接下来，还需要拿出更加严谨扎实的科学依据来向全世界推广，证明中医药不光有效，还能阐明其现代科学内涵。

2020年2月26日，在江夏方舱医院的“流动应急智能中药房”里，工作人员吴志婷准备制药。新华社记者 沈伯韩摄

促进中医药发展，要形成全方位的支持机制

从全国抗疫到后来在河北、云南以及其他局部地区的疫情防治，在总结前期经验的基础上，中医药的诊疗方案也更加规范和完善。

“经此一‘疫’，国家卫健委等主管部门围绕中医药治疗传染病的救治体系、临床基地、科研基地以及科研项目出台了很多政策。目前，中西医结合疫病防治基地建设正在全面推进。”王伟表示。

“通过此次疫情倒逼，我们充分意识到建设中国特色的中西结合疫病防治体系的重要性和紧迫性，这将是对世界人民健康的一大贡献，也更加彰显出中医药的独特魅力。”王伟指出，中医药发展过去“欠账”多、投入少，对优秀人才资源的吸引力也相对弱。所以要借此机会，形成对中医药发展的全方位、系统性、持续性的支持机制。

2021年5月23日，医生在营口市中西医结合医院内进行调剂工作。新华社记者 潘昱龙摄

确保中药材质量稳定，是中医药发展的重要条件

谈及中医药如何实现高质量振兴发展，王伟认为，这需要从中药材种植、中药质量监管等多方面发力。

王伟表示，中药材是中医治病的一个最重要的基本保障，中药材的质量稳定是中医药发展的一个前置条件。但目前，中药材种植前端属于农业范畴，到了中药饮片阶段才纳入药品范畴，这两个环节在管理上可能还存在一些脱节。如果在源头没有重视或严格要求，到了末端管理就会很困难。

因此，他建议从中药材种植开始就纳入药品管理范畴。在中药材的种植技术方面，要改变完全依靠自然种植的方式，引入无土栽培等新型的生物技术。“整个药材质量的全面提升，还需要做大量的工作。”王伟称。

2020年2月25日，在江夏方舱医院，湖南中医药大学第一附属医院副院长、江夏方舱医院副院长朱莹（右一）查看新冠肺炎患者的舌象。新华社记者 沈伯韩摄

健全人才保障机制，是提升中医药服务水平的基础

“目前，基层中医药服务水平仍然不平衡，有些县乡镇还没有中医或者中医水平相对比较低。受待遇、职业上升空间等因素的影响，很多人才不愿去基层。受市场、利益的影响，基层也不愿办中医机构。所以，目前我国中医药服务总量的供给和老百姓疾病防治的需求是有一定差距的。另外，从整个大健康产业来看，中医药人才总量也是远远不够的。”王伟称。

王伟建议，从机构保障的角度，需要政府主导把中医的机构和平台建设好；从基层人才充实的角度，可以通过定向委托培养或者三甲医院医疗技术对基层的辐射、下沉、联动等长效机制来实现；从人才教育方面，高校对学生的知识结构、教学方法、中西医融合教学课程体系、专业设置等都需要进行一系列的改革，特别是在与临床需求结合方面要进行积极探索。

“通过这些措施，一方面，中医学生毕业后，可以很快找到职业的成就感，从而建立对职业发展的热情和信心；另一方面，从中医药整体发展来看，可以促进中医与西医、现代科学、世界医疗体系的交叉融合，从而推动中医药的创新发展。”王伟表示。

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