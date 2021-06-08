李光熙：发挥中医“治未病”优势 为世界医学作出应有贡献

【编者按】“我们要发展中医药，注重用现代科学解读中医药学原理，走中西医结合的道路。”5月12日，习近平总书记在河南省南阳市考察时再次点题中医药，并对进一步发展中医药提出新的明确要求。

传承精华，中医药发展才能源远流长；守正创新，中医药发展才会清流激荡。结合中医药在新冠肺炎疫情救治中的突出表现和经验成果，多位曾经参与一线抗疫的中医药专家畅谈体会，为中医药事业实现高质量发展，护佑全人类健康建言献策。

中国中医科学院广安门医院主任医师李光熙。受访者供图

“世界各国越来越重视疾病的三级预防，新兴的健康医学、预防医学、慢病管理等学科蓬勃发展，而这又与中医学的‘治未病’理念相同，即‘未病先防，即病防变，瘥后防复’。因此，中医‘治未病’优势需尽快发力，为世界医学作出应有贡献。”结合抗疫经历，中国中医科学院广安门医院主任医师李光熙表达了自己的观点。他认为，新时代发展中医药，必须用共同的语言互相交流、互相补充，用现代科学解释中医，推动中西医相结合，走出有中国特色的新医学道路。

2021年5月23日，医生在营口市中西医结合医院内向自动煎药机内添加药包。新华社记者 潘昱龙摄

中医古方变抗疫新药

新冠肺炎疫情发生以来，中医药在我国打赢疫情防控总体战、阻击战的过程中，发挥了重要作用。

大疫出良药。“‘三药三方’就是在这次新冠肺炎疫情中，中医界同仁通过临床实践筛选出的有效方剂。”李光熙称。

李光熙解释，突发传染病多为新型病毒引起，现代医学对于新型病毒药物的研发往往需要较长时间，且需要严格的临床试验评价其有效性和安全性。而我国的先贤名家在几千年的历史长河中总结出的很多对抗瘟疫的良方，值得借鉴。

“中医学强调早期快速服用中药，让疫毒邪气从表而解，防止邪气内陷。在此次新冠疫情救治中，‘三药三方’在疫病早期使用，起到了迅速缓解临床症状、遏制病情进展的效果。如今，现代医学也认识到了预防病毒导致的肺损伤是治疗关键，但目前只能使用激素或者俯卧位通气等方法减少肺泡渗出来预防肺损伤，而此种治疗尚需更多临床数据来支持。”李光熙指出。

2020年2月11日，广东省中医院医疗队队员在为患者进行中药穴位敷贴做准备工作。新华社发（广东省中医院援助湖北医疗队供图）

中西医协同提升救治效果

“此次新冠病毒的病理机制急需中西互参，在古人的知识经验里寻找答案。”曾参与武汉抗疫的李光熙对中西医协同救治有着深刻体会。

“在武汉疫情救治过程中，经过深入总结，大家逐步形成了基本共识。早期治疗以中医药介入为主，主要作用就是迅速截断病情进展，争取三到五天内让患者的发热、咳嗽症状迅速消失。经过这样的处理，患者不易出现‘炎症风暴’诱发的肺损伤。”李光熙讲述。

李光熙认为，中医药治疗突出“早”字当头，把守好第一道关口——尽“早”给中药、尽“早”退热、尽“早”发现病情变化。

“如果患者病情不能在早期得到遏制，会在发病第七天左右进展到急性肺损伤阶段，出现咳嗽喘憋、呼吸困难、呼吸衰竭。”李光熙说，如果到了这个阶段，主要是对患者进行对症的呼吸支持，以西医治疗为主，同时配合中医药辨证治疗。

李光熙介绍，这样综合下来，就形成了早期中医为主、冲锋在前，当患者形成肺损伤、出现呼吸衰竭时，以西医呼吸支持治疗为主，辅以中医药治疗，降低死亡率的治疗方案。

“当前，现代医学治疗新冠肺炎的一个重点就是保护那些容易发展成肺损伤的脆弱人群，这与中医的‘正气虚弱’概念是一致的。”李光熙解释。

2020年2月25日，在江夏方舱医院，湖南中医药大学第一附属医院医护人员易琴（前）带领新冠肺炎患者习练八段锦。新华社记者 沈伯韩摄

形成中国独特的健康评估体系

李光熙介绍，几千年中医治未病的实践，形成了多样的养生理论，从个人健康状态、饮食起居、生活方式、行为特点、季节气候等方面都有详细论述。而我国目前尚未对以上理论进行详细梳理形成体系，并结合现代预防医学和康复医学等形成新的健康医学理论。

“祖国医学中囊括的食疗、膏方、针灸、推拿、拔罐、穴位敷贴、五禽戏、八段锦、气功、太极拳等丰富的养生实践恰恰可以为现代健康医学提供指导，具有广阔的发展空间。”李光熙称，因此，在强调中医药救治疾病的同时，更要强调中医药在康养中的重要价值。

李光熙同时指出，目前虽然很多医院都建立了治未病中心，但服务人群少，内容相对单一。李光熙建议尽快建立以中医治未病为核心的慢病管理中心，从患者刚需出发，真正解决好中国的慢病管理和人口老龄化问题。同时向两侧延伸，解决社区人口健康问题和院后病人康养问题。从而充分发挥中医药优势，融合现代医学，真正实现对慢病的管理和控制。

“如今，国外健康医学正在与现代电子技术的飞跃发展紧密结合。我们也应挖掘中医历史文献中的各种诊断技术，结合现代科学技术，形成中国独特的健康评估体系，建立国际健康标准。”李光熙表示，中医药对人体健康功能状态的独特分析判断方法结合现代科学技术，必将为我国健康医学走向世界作出特殊贡献。

传承精华、守正创新——专家谈中医药抗疫系列报道：

刘清泉：让中医药的发展进入一个新时代

张忠德：运用现代科技成果 为中医药发展“补课”

王伟：用更加严谨充分的科学依据向世界推广中医药