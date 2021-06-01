北京社区防控专家吴浩获评“世川卫生奖”

第74届世界卫生大会5月24日到6月1日召开。5月28日，在第74届世界卫生大会上，世卫组织授予中国援鄂专家吴浩世川卫生奖。吴浩是北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任，疫情初期，他作为中央指导组防控组社区防控专家组组长前往武汉支援，指导当地社区防控。此外，吴浩还参与喀什、北京、天津、石家庄、瑞丽、营口等地的疫情防控工作，提出社区防控千余条建议措施，起草多份防控文件，被当地政府采纳，为疫区疫情控制做出了突出贡献，荣获“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”称号。

“我是中国基层卫生工作者的代表，这个荣誉不仅仅是给我的，更是对新冠肺炎疫情期间中国政府积极、高效、公开、透明的防疫举措，以及全国基层卫生工作者脚踏实地做好公共卫生服务和防控工作的肯定。”吴浩告诉北京青年报记者。在中国快速控制新冠肺炎疫情暴发和常态化防控中，社区防控发挥了不可替代的作用，实现了新冠肺炎病例的早发现和早报告，降低了社区传播的风险，拧紧了发病的“水龙头”。这些成功经验可为仍在面临新冠肺炎严重威胁的其他国家提供参考借鉴。

在新冠肺炎疫情控制时，基层社区卫生机构的预检分诊、发热筛查、人员登记及转诊跟踪管理发挥了重要作用。“对就诊患者进行体温检测，排查流行病学史，发现发热患者和疑似感染者及时转诊至上级医院发热门诊（诊室），落实对重点人员的隔离医学观察措施，从而实现疫情的早期预警。”吴浩表示，对密切接触者、来自中高风险地区、隔离和治愈出院等高风险人群落实闭环管理，进行健康随访和健康监测，从而降低潜在的社区传播风险。

“疫情尚未结束，防控意识不容半点松懈，中国的社区防控经验也必将在一次次实践中更加完善，发挥更大作用，同时我们也会及时向世界各国分享中国社区防控策略与措施。”吴浩表示。

据了解，“世川卫生奖”由日本船舶振兴会兼笹川和平财团会长笹川良一先生于1984年设立并提供基金支持，授予在卫生发展方面取得成就的个人或机构，以推动卫生规划或初级卫生保健发展。吴浩是继牛东平（1989年“世川卫生奖”获得者）、杜雪平（2010年“世川卫生奖”获得者）之后第三位获此国际殊荣的中国医师。（记者 蒲长廷）