北京市丰台394个社区村启动夏季周末大扫除

昨天，丰台区风格与林社区书记盛莉一早就忙乎开了，组织前来报到的党员、志愿者和楼门长清理、消毒楼道，动员居民清理家庭卫生，和全区21个街道、乡镇的394个社区和村一起开始了第一个夏季社区周末大扫除。记者从丰台区获悉，从7月到9月丰台区将在全区范围内开展以“清洁家园 健康生活 共创卫生城区”为主题的夏季社区周末大扫除活动，不断筑牢疫情防控的社区防线。

家住花乡地区高鑫家园的周阿姨在隔离期满后主动报名成为了小区疫情防控志愿者，服务在小区里的消杀、居民采样登记等岗位上。“我们小区距离新发地很近，”周阿姨告诉记者，“夏季社区周末大扫除倡导的‘五清’‘五消’包含了非常具体的内容，特别适合我们每家每户的家庭扫除。”据介绍，丰台区夏季社区周末大扫除活动把环境整治、社区消杀、垃圾分类、健康监测、个人防护等纳入其中，尤其提倡开展“五清”“五消”行动，即清冰箱、清居室、清楼道、清小区、清街道（村域）；消楼道、消卫生间、消地漏、消水源、消门把手，从源头上清除病原孳生环境，让病毒无处遁形。

全国政协委员、国家卫健委疾病预防控制专家委员会专家、方庄社区卫生服务中心主任吴浩也出现在夏季社区周末大扫除活动中，带领着新村社区卫生服务中心消毒指导员指导物业和居民开展社区环境卫生清理消毒工作。“社区环境消杀不规范，存在过度消杀和无效消杀是我们在这些天全市调研走访中发现的共性问题。”吴浩说。针对此问题丰台区在专家的指导下，建立了社区消毒专员制度，在各社区（村）设立1名消毒指导员、1名消毒监督员、若干名消毒操作员，全面提升社区精准防控的能力。

（记者 孙颖）