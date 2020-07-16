北京丰台：“人人都是防疫者”

7月13日，北京市丰台区花乡由高风险地区调整为中风险地区，北京高风险地区“清零”。近几日，北京疫情防控的好消息不断传来，作为此次新发地批发市场聚集性疫情“震中”的丰台区亦是如此，很多街乡镇已经连续14天内无新增本地确诊病例，一大批集中隔离人员也开始陆续解除隔离。

6月11日新发地聚集性疫情发生后，丰台区迅速启动战时机制，果断关停新发地市场，并对周边小区进行封闭管控，开展“敲门行动”地毯式摸排，全区社会各界众志成城、守望相助，有效遏制了疫情扩散蔓延。

快速隔离高风险人群

6月12日晚，39岁的北京丰台医院普外科副主任医师韩鑫被紧急抽调到了新发地附近的一家集中隔离医学观察点。当天晚上，韩鑫彻夜未眠，一直在不停地核对、登记信息，了解集中隔离人员的相关情况。

“我所在的集中隔离医学观察点有几百人，他们大部分都是新发地市场牛羊肉大厅里的从业人员，我主要负责监测他们的体温、健康状况，以及做好消杀工作。”韩鑫在接受本报记者采访时表示。

像韩鑫一样，北京市丰台中西医结合医院、天坛医院的医务人员也迅速行动起来，在隔离病房、隔离点中投入战斗。韩鑫觉得，此次疫情形势虽然比较严峻，但我们反应非常迅速、得当，及时隔离了主要的潜在感染源，切断了传播途径。

记者了解到，此次聚集性疫情发生后，丰台区紧急采取措施，对新发地市场高风险人群进行快速有效集中隔离，并对新发地市场进行全面消杀。隔离点的工作人员想方设法解决好隔离人员的心理压力和各种诉求，努力把隔离点打造成温馨的港湾。

“没想到隔离点的服务竟然这么周到。”7月7日13时许，从隔离点走出来的新发地市场货车司机杨玉梅说。

自7月7日起，新发地集中隔离医学观察期满核酸检测合格人员开始陆续解除隔离。韩鑫介绍，丰台区整个疫情形势已经控制住了，正在慢慢变好，不用恐慌，但目前仍有中风险地区，市民还是要注意戴口罩、勤洗手、勤通风。

织密社区疫情防控网

丰台花乡天伦锦城社区党支部副书记郭丽娟主要负责处理社区12345投诉件，自小区封闭管理以来每天都会耐心地与居民沟通，平息和疏导居民情绪，帮助他们更好地适应封闭管理生活。

像郭丽娟一样，大量下沉干部、志愿者等每天也都在忙碌着，做好社区防控、消杀等工作，帮助居民买药、送药，做好生活保障……

社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散的最有效防线。丰台各街乡镇迅速开展“敲门行动”地毯式摸排，高风险小区统一全封闭管控、人员居家观察，全区所有小区恢复卡口设置，全面进行消杀，一个个社区成了疫情防控的坚强堡垒，有效阻断了病毒传播链条。

6月18日傍晚，雷雨过后，丰台区新村街道鸿业兴园、彩虹街区、三环新城等小区的居民们开始排队进行核酸检测采样。

据介绍，丰台区按照扩大重点区域、重点人群核酸检测要求，即时对封闭小区的居民开展核酸检测，加大医护力量投入，按楼门、分时段，全天有序高效开展核酸检测，第一时间完成封闭小区内人员采样，确保封闭区域“应检尽检”。

此外，丰台不少社区还通过科技手段，织密疫情防控网，守护好人民群众的生命线、安全线、健康线。比如，无人驾驶消毒车上岗助力花乡智慧抗疫，“小坦克”消毒机器人亮相云岗街道等。

北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩表示，疫情防控，关键在治、基础在防。如果社区这座堡垒没守住，前方的战士就是在白白付出了。

“炸酱面”一定会好起来的

6月13日，吴浩赶到新发地批发市场，调研周边社区，布置防控，建议采取动员核酸采样、接管隔离点等措施。

“我们有武汉防疫的经验，但不能照搬。这次北京防疫有新的情况与条件。”吴浩介绍，北京这次居家封控策略，只用在了涉疫小区、高风险街乡的部分小区。兼顾生产生活的精准防控成为这次北京防疫的关键词。精准的目的在于尽可能减少不必要的、因过度防疫带来的生活不便和对经济的冲击。

吴浩表示，一定要因地制宜，在实事求是的基础上科学决策、精准防控。

近一段时间以来，吴浩所在的方庄社区卫生服务中心开启24小时值守模式，密切监控疫情变化。不论白天夜晚，随时处于“备战”状态。

“关于疫情防控要常备不懈。这句话的主语不是某一个部门或某一群人，而是每一个人。无论是应对突发公共卫生事件，还是日常社会公共卫生维护，都需要民众的配合与参与，人人都是防疫者。”吴浩说。

确实如此。疫情发生以来，党员干部们冲锋在防控疫情、服务居民的第一线，志愿者们做好服务、及时送来防护物资，企业研发捐赠“消杀神器”，商家捐赠水果蔬菜，社区居民端来消夏饮品……在党的旗帜下，广大党员干部群众拧成一股绳，汇聚起齐心协力、共克时艰的磅礴力量。

丰台区有关负责人强调，要持续强化解封小区疫情防控工作，严格落实出入口测温、查证、验码、登记等各项封闭式管理措施，提示居民做好健康监测和个人防护。重点加强解封小区居民日常生活保障，合理开放、布局菜市场、便民菜车、商超等便民网点，增加临时早市、蔬菜摊位数量，拓宽瓜果蔬菜、粮油副食等生活必需品供应渠道，保障供应和价格稳定，确保满足解封小区居民生活需求。

初心如磐，使命在肩，不获全胜，绝不收兵。“虽然病毒狡猾，但是我们的医疗手段以及防控措施也更为精准和完善。相信在党和政府的带领下，我们一定会打败病毒，‘炸酱面’一定会好起来的。”天坛医院口腔科护士苏倩倩说。

（本报记者 刘坤）