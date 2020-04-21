专家谈社区常态化防控工作：根据疫情变化调整小区封闭管理措施

人民网北京4月21日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎出院患者管理服务情况举行发布会，会上，北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任、中央指导组防控组社区防控专家组组长吴浩表示，专家需根据疫情变化进行研判，对不同风险等级采取不同防控策略。

目前，就如何优化各地社区常态化阶段的疫情防控工作，吴浩表示，社区防控是外防输入和内防反弹的重要防线，随着复工复学人员流动的显著增加，较多志愿者面临回归本职岗位情况，社区防控面临人手不足问题，此时，需增强社区防控的精准性和科学性，形成常态化社区防控方案。

首先，专家需根据疫情变化进行研判，对不同风险等级采取不同防控策略，做好相关预案准备工作。例如，根据疫情变化调整小区封闭管理措施，适应民众生活需求和生产需要；运用信息化手段，加强科学防控，人防加技防，加强各单位、各部门间数据共享，将信息化手段引入社区防控中。

其次，持续推动群防群控工作，广泛发动群众参加防控，推动社区民众防控自治，弥补人力不足问题。积极开展爱国卫生运动，通过群众防控知识普及，提高群众自我防护技能。

同时，社区卫生机构要与辖区街道、居委会加强合作，对社区科学防控知识培训，协助辖区内企事业单位、楼宇、商超、学校等进行疫情防控指导，引导复工复产单位落实和完善防控方案，落实“四早”工作，发挥基层卫生服务机构的公共卫生网点作用。

最后，提升基层卫生机构医务人员传染病防控能力，加强机构院感管理。基层卫生机构发挥人熟、地熟、情况明优势，为居民就近提供“找得到、看得见、听得着”的科普宣教，引导民众预约就诊，做好日常诊疗工作，以避免因医院排队聚集带来的不必要感染。