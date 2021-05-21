预防前列腺癌 专家建议高危人群45岁起开始做PSA筛查

前列腺癌是威胁中老年男性健康的重大疾病，随着我国人口老龄化的加剧，前列腺癌在我国男性中的发病率上升趋势明显。

近日，北京医院原院长、国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主任委员王建业和中国医学科学院肿瘤医院泌尿外科主任医师邢念增做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”时表示，改善大众前列腺癌认知，及早对高危人群进行筛查，做到早诊早治，是提高我国前列腺癌患者总体生存率的重要手段。

发病率逐年升高 公众认知需提升

“2014年，前列腺癌在我国男性恶性肿瘤中排第九位，到2016年，前列腺癌在我国男性恶性肿瘤中就上升到第六位。“王建业介绍，我国前列腺癌高发年龄在60岁左右，呈现出发病率总体较低，发病率增长较快的特点，这与大众生活水平提升、健康意识增强，老年人口增长，疾病筛查力度和手段升级等多个社会因素有关。

同时，王建业还表示，我国前列腺癌除了发病率增长较快的特点以外，还存在着高死亡率的问题，这反映出我国前列腺癌筛查率较低以及早期发现和治疗率较低。

“在我国，能够进行早诊早治的患者占比仅有41%，而在欧美国家，这一数值大概在84%左右。我国前列腺癌患病率远低于西方国家，但是早诊早治的情况却相差很大，由于大众筛查率低，前列腺癌初期症状又不易被患者察觉，导致很多患者在确诊时已发展成为晚期癌症，治疗难度大，治愈率低。”他说。

早期症状不明显 50岁以上男性需谨慎

谈及前列腺癌不容易被发现的原因，邢念增介绍，由于这一癌症早期在临床上没有特别明显的症状，一部分患者在疾病认知有限的情况下并不在意，等到真正有症状时，比如出现血尿、尿潴留，甚至出现腰疼、腿疼等症状，往往都是晚期前列腺癌。

“早期筛查的重视程度和大众普及还有必要提升，尤其是有家族史、50岁以上的男性，以及年龄较大的高危人群，更要高度关注。”邢念增表示，除年龄之外，前列腺癌发病因素非常多，可能与人种、生活习惯以及家族遗传史有关，虽然发病原因复杂，但是早提防早筛查就能及早得到治疗。

早诊早治可提升治愈率 降低患者痛苦

目前，PSA检查是前列腺癌早筛的常见手段，可以发现早期阶段的前列腺癌。王建业提出，如果有前列腺癌家族病史，一定要做好前列腺癌筛查。普通男性的起始筛查年龄是50岁，高危人群建议从45岁起开始做PSA筛查。一旦PSA出现异常情况，及时跟踪随访。只有做到早诊早治才能提升治愈率，降低患者的痛苦，延长生存期。

邢念增也建议，除了早诊早治，还需要提前做好疾病预防，要做到身心健康，可以选择适合自己的运动项目，适当进行体育锻炼，膳食饮食要尽量合理搭配，不能盲目控制高蛋白或者完全放弃肉食，蛋白质对于提高自身免疫也有着很重要的作用。