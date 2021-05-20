长期佩戴口罩会造成呼吸系统退化？中疾控专家：不用担心

人民网北京5月20日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日举行新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种有关情况。

在当前境外输入病例持续不断，而我国本土病例重现的疫情形势下，民众应该如何增强防护意识，做好自我防护？

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友在会上表示：“从新冠防控的角度来说，每个老百姓都要放眼世界。无论国内有没有病例，传播的时间有多长，只要境外疫情没有控制住，在国内任何地方发生疫情都是有可能的。因此，常态化防控措施一定要落实到位，出门要备口罩，当做一种‘标配’，在人员聚集的地方要戴口罩。”

另外，也有人担心，长期佩戴口罩，特别是孩子长期戴口罩，会不会造成呼吸系统的退化，等到可以摘掉口罩的那天，鼻子会变得敏感。

对此，吴尊友表示：“疫苗是预防新冠肺炎的生物学手段，戴口罩、保持社交距离是预防新冠的公共卫生手段，这两种手段是兼容的，可以同时采取。在人群没有实现群体免疫的情况下，即使打了疫苗，我们也仍然需要坚持戴口罩。没有打疫苗的，当然要戴口罩。戴口罩对个人、家庭、社会只有好处，没有坏处。”

“口罩的作用就是把空气当中的颗粒物以及吸附在颗粒上的病原微生物排除在我们吸入的空气之外。戴口罩既可以防病，也可以减少呼吸道的负荷。只要空气良好，儿童、成年人，应该都不会由于坚持戴口罩，使呼吸道变得更加敏感、不适应。所以，大家不用担心。”吴尊友说。

端午小长假将至，本轮疫情是否会影响大家出游？出游时要注意哪些问题？

吴尊友表示：“在安徽、辽宁发生的疫情中，感染者发生感染的环境，是在影楼，是在培训班进行摄影培训。这种环境下，人群聚集、通风不好，而且也没有采取防护措施。这次疫情再次提醒我们，个人防护一定不能松懈。日常出行都要坚持常态化防控措施。假日出行，出现人员聚集的机会更多，则更要加强个人防护。”