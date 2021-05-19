研究表明含氯消毒剂 会加速细菌对抗生素耐药

含氯消毒剂是人们在日常生活中广泛用到的一种消毒剂。但是，最新研究表明，这种氯消毒剂在杀灭部分细菌的同时，也会显著促进细菌游离型抗生素耐药基因的水平传播。记者5月14日从南京信息工程大学获悉，该校环境科学与工程学院博士张帅的这一研究成果日前已在顶级期刊《国际微生物生态学学会杂志》上发表。该研究表明，氯消毒剂加速抗生素耐药性传播而导致的公共卫生风险需要引起重视。

微生物抗生素耐药性的发展和传播已对全球公共卫生构成严重威胁。全球范围内，由抗生素抗性细菌（ARB）及抗性基因（ARGs）引起的感染目前每年导致70多万人死亡。在新冠肺炎疫情期间，部分污水处理设施增加含氯消毒剂投放量使尾水余氯量保持在6.5毫克/升以上进行强化消毒。此类过度消毒方式使疫情期间被排放至水体环境中的消毒剂成分激增，这可能会加速环境中微生物抗生素抗药性的传播。

该研究表明，消毒剂同时作用于游离型ARGs和受体菌，加剧了ARGs的转化性能，因为消毒剂会导致受体非抗生素耐药细菌引发氧化应激反应、压力反应及DNA修复反应，打开膜通道，进而提升受体菌的自然转化性能，最终导致游离型ARGs被受体菌摄取。消毒剂上调了受体菌转化性能相关功能基因的表达。同时，消毒剂对游离型ARGs单独处理，可导致游离型ARGs的碎片化及减少ARGs的含量，进而降低游离型ARGs的转化性能，但消毒时间较短的条件下并不能完全阻断ARGs的传播。（记者张晔）