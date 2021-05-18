哪些不良生活方式易引发冠心病？专家讲解冠心病诊疗常见问题

为提高全社会房颤防控意识，近日，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端邀请天津市胸科医院心内科主任医师田凤石讲解了关于冠心病诊疗的常见问题。

冠心病，是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称，由于冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞，造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病，常常被称为“冠心病”。据田凤石介绍，冠状动脉硬化受侵血管的范围不同，狭窄的程度不同，各人的代偿能力不同，所以，根据其表现冠心病分5个类型。

一是隐匿性冠心病，因动脉狭窄的程度较轻，或有较好的侧支循环代偿，所以，患者平时并没有什么不舒服的感觉，即使进行心电图检查，也只有一部分能发现有异常，而另外一部分要通过一定的运动试验方法才能表现出来，这类患者被称为“隐性冠心病”。

二是心绞痛，此时患者可感到胸前区闷痛，或重压紧缩感，发生暂时性的心肌缺血缺氧。多见于劳累、情绪变化或合并其它疾病。

三是心肌梗塞，在冠状动脉病变的基础上，冠状动脉的血流急剧减少或中断，使相应的心肌出现严重而持久地急性缺血，最终导致心肌的缺血性坏死。发生急性心肌梗死的患者，在临床上常有持久的胸骨后剧烈疼痛、血清心肌酶升高以及心电图反映心肌急性损伤、缺血和坏死的一系列特征性演变，并可出现心律失常、休克或心力衰竭，属急性冠脉综合征的严重类型。

四是心力衰竭型冠心病，是比较严重的，因为它极容易引起心脏骤停，从而危及生命。心力衰竭型冠心病，除了出现冠状动脉腔狭窄、堵塞、心肌缺血缺氧之外，心脏的收缩舒张功能也会出现不同程度的异常，通常表现为心动过缓，从而可以加重冠心病心肌缺血缺氧症状。不仅如此，心力衰竭严重时，容易引起房颤，若不及时治疗，会导致心肌梗死。

五是猝死型，急性冠脉综合征发生后，突发的心肌缺血造成患者心脏的电活动紊乱，进而发生恶性心律失常（多为室颤），此时如果患者没有得到及时的心肺复苏或复苏失败，就会发生猝死。

谈到冠心病的危险因素，田凤石表示，主要有高血压、血脂异常、肥胖、高血糖，不良生活方式包括吸烟、不合理膳食（高脂肪、高胆固醇、高热量等）、缺少体力活动、过量饮酒，以及社会心理。另外还有性别、年龄、家族史等。冠心病的发病随年龄的增长而增高。同时，他还提出，自40岁开始，每增加10岁，冠心病的患病率增加1倍。所以冠心病的早期发现、早期诊断和早期治疗就非常重要了。了解并干预冠心病的危险因素有助于冠心病的防治。

最后，田凤石提醒大家，冠心病是由多种危险因素共同作用而致的疾病，对于这些危险因素进行有效预防与治疗就可以避免冠心病的发生：40岁后冠心病发病率升高，女性绝经期前发病率低于男性，绝经期后与男性相同；高血压与冠状动脉粥样硬化的形成和发展关系密切。高血压和动脉粥样硬化互为因果，二者常同时存在；糖尿病被视为冠心病的等位症，而冠心病是糖尿病患者的首要死因；脂质代谢紊乱是冠心病最重要的因素。