直播预告：马长生谈房颤节律控制

房颤是一种常见的心律失常，临床上多表现为心悸、眩晕、胸部不适、气短等现象。房颤不仅影响患者生活质量，严重者还可以发生血栓栓塞、心脏衰竭等并发症，甚至引发脑卒中。因此，防止房颤并发症的发生，节律控制非常重要。

2021年5月19日（周三）15：00-16：00，首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任、国家心血管病临床医学研究中心主任马长生将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就房颤节律控制的相关话题进行在线分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

马长生，主任医师、教授，博士生导师，首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任。现任国家心血管疾病临床医学研究中心主任、北京市心血管疾病防治办公室主任、首都医科大学心脏病学系主任。

兼任中国医师协会心血管内科医师分会名誉会长，中华医学会心血管病学分会候任主任委员，国家卫健委能力建设和继续教育心血管病学专家委员会主任委员，国家卫健委医院管理研究所心血管介入诊疗技术培训专家委员会主任，中国生物医学工程学会介入医学工程分会主任委员，Circulation副主编，PACE主编，JCE 、Europace、JICE、Circulation AE、CMJ等国内外30余种学术期刊编委，北京市科委心血管领域“领衔专家”。

享受政府特殊津贴，为“卫生部有突出贡献的中青年专家”、“北京学者”、“科技北京百名领军人才”、“北京市高层次卫生技术领军人才”、“推动北京创造的科技人物”，获“吴阶平-保罗杨森医学药学奖”。

作为课题负责人承担了国家“十五”科技攻关计划、“十一五”高技术研究发展计划（863计划）、“十二五”科技支撑计划、“十三五”重点研发专项、国家自然科学基金等省部级以上科研项目20余项，发表论文700余篇（其中SCI收录152篇），主编《心律失常射频消融图谱》、《介入心脏病学》等学术专著多部，三次获得国家科技进步二等奖。

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