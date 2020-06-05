仲夏必读！芒种后宝宝这样养秋冬不生病

6月5日就是芒种节气了，这意味着夏季进入了第二个月——初夏已过，迎来了仲夏的第一天。自古芒种勤耕。早在古代人们就发现芒种时节气温显著升高，雨量充沛，空气湿度大，天地间的阳气达到全年最旺盛的时期，非常适合种植谷类。

中医儿科一向讲究，养育孩子要顺应天地之变化，顺时而养。芒种时期，宝宝也像作物种苗一样，新陈代谢旺盛，生长发育迅猛。此时，正是顾护宝宝阳气、增强抵抗力的关键时期。可以说，芒种前后，是一年中宝贵的、调养宝宝的最好时期。但现实是宝宝到了夏天，出汗多，阳气生发扩散，本身就稚嫩不足的阳气，更容易显得虚弱。该如何调和，才能给宝宝打下一个好的体质基础，降低秋冬频繁生病的风险呢？

芒种要给宝宝祛祛梅雨季的“湿”

芒种前后进入梅雨季节，湿热越来越重，“湿邪重浊易伤脾胃”，而脾正是宝宝抵抗力的本源。给身体祛湿非常重要，怎么判断宝宝是否湿气重呢？

看起床气。脾主肌肉、四肢，湿邪盛的宝宝会四肢乏力，身体沉沉的很没有精神，如同被一个闷闷的“金钟罩”罩住，在刚起床时尤其明显。宝宝早上起床气比平时重得多，打不起精神，家长要特别留心，观察宝宝的其他表现，如大便和舌苔，看看有没有湿气过重的表现。

看大便。湿邪的一大特点就是湿性黏滞，直接表现为排泄物和分泌物涩滞不畅。湿气重的宝宝容易便溏，大便是湿乎乎黏腻腻的，经常黏在便池上，不容易冲洗掉。这属于很典型的湿邪入侵。

看舌苔。舌相对孩子脾胃的情况反应最为敏感。体内有湿气会影响脾胃运化，导致宝宝舌苔厚腻，甚至有厚厚的一层黄色；或舌体胖大，有齿痕印，舌体边缘有牙齿压迫的痕迹——这都说明宝宝体内的湿气已经很重了。

祛湿有方：喝汤少放肉，活动+泡脚

饮用祛湿汤

食疗祛湿是又安全又有效的方法。体内有湿的宝宝，还可以继续喝我们经典的健脾祛湿汤：

健脾祛湿汤

材料：土茯苓15g，白术10g，五指毛桃15g，芡实10g。

做法：材料下锅，加约2碗水，文火煲至1碗即可，分次服用。每周1~2次。

功效：平补、健脾、祛湿。

适用年龄：3岁以上消化好、无病痛的宝宝服用。可以加少量瘦肉煲汤，也可以直接煲水喝。

仲夏来临，宝宝的脾胃功能可能越来越弱。芒种前后给宝宝煲汤祛湿，不宜放过多肉类或骨头，用素汤、糖水会更好。

舒缓运动，适量排汗

芒种期间，要让宝宝、尤其是平时懒得动的宝宝积极动起来。这个“动”，我们说的是舒缓的运动。带宝宝散步、骑自行车是不错的选择。注意夏天运动容易过度流汗，反伤阳气。尤其在芒种时节，雨后天气闷热潮湿，宝宝稍微一动就满头大汗，造成阳随汗泻，身体虚。可以引导宝宝做点家务，参与不过度劳累的活动，不建议选择跑步、跳绳等会让人大汗淋漓的活动。

泡泡脚

老人常说：“富人吃补药，穷人泡泡脚。”时不时给宝宝用40℃的温水泡脚5~10分钟，可以让宝宝的身体微微发热出汗（注意不是大汗淋漓），促进血液循环。此时毛孔微微张开，湿气便能随之排出体外，有驱寒的功效。温热的水可以刺激宝宝脚底的穴位，增强五脏六腑的机能。体质偏虚寒的宝宝多泡泡脚，还能暖身体、睡得香。注意1岁以下宝宝不宜泡脚。

许教授小贴士

日常泡脚，水里可以加点什么？

如果宝宝吹了空调着凉了，当晚就可以赶紧用艾叶、紫苏泡脚排寒。身体健康没病痛的宝宝，日常泡脚只用温水就足够了，不必加东西。艾叶、紫苏都偏温性，如果经常用，家长比较难把控好尺度，过温易“上火”。家长要注意的是，如果用中药药汁泡脚，与吃药、打针一样，属于治疗疾病的方法。尤其儿童皮肤的吸收能力强，需要在医生的指导下对证浸浴。健康宝宝没必要泡中药。

芒种要给宝宝温补阳气 食补重要睡补更重要

和给宝宝消食导滞一样，祛湿必然会损耗一定的阳气。而且孩子本身是“虚寒之体”，阳气很弱、不稳固。所以，芒种后给宝宝祛湿的同时，还要温阳。夏天给宝宝温阳、养阳、补阳，一定要注意是“清补、平补”。我们经常说“扶阳”，指的是稍微给点帮扶，让宝宝身体里的阳气流通起来，就能调动身体机能，萌发阳气。不是指大补大益，揠苗助长。

有湿气时：适合睡补养阳

前面说的泡脚、外出散步时晒太阳，其实就是温阳驱寒的好方法。宝宝体内有湿气时，补阳会比较困难。食补不如睡补，此时可以用睡眠养阳。具体的做法，就是睡好子午觉。让宝宝在子时（23:00~01:00）和午时（11:00~13:00）进入深度睡眠，是很多家长容易忽视的养阳滋阴小秘技。宝宝这段时间的睡眠，应尽量这样安排：

午觉11:00~13:00：午睡1~2小时，不宜过长，容易导致宝宝晚上入睡难。

晚觉21:00~07:00：夏季白天长，平时晚9点上床睡觉的宝宝，可以稍微延后半小时，但也不可太晚，尽量在晚上10点前入睡。

消化好时：适合食补补阳

夏天补阳气，不能像冬天那样大口吃羊肉。我们在之前也介绍过很多清补、平补、小补的方法。最简单的，是在炒菜时放少量味辛的葱姜蒜提味，带动体内的阳气活跃起来。荔枝等偏温性水果，少吃几颗不过量，也能起到小补阳气的作用。此外，积食也会损伤阳气。前两天我们介绍的小面汤，正好可以有效帮宝宝减负，让水谷精微运化轻盈顺达，阳气运转通畅。

芒种时节健脾吃点什么好？

除了祛湿、温阳，仲夏期间容易暑湿伤脾，健脾也是很重要的。宝宝要养好脾，首要在于保证日常消化的良好，不给脾胃过多的负担，预防积食，及时消食导滞。这都是我们日常讲得最多的道理，却是最有效果的。家长一定要做好两点：

① 控制饮食。家长随时观察，一旦宝宝过饱，就要及时控制食量，少量多餐；一有积食，可以选择素食+三星汤1~3天。

② 忌食寒凉。宝宝夏天不要喝凉茶、冷饮，少吃冰淇淋。夏季的瓜果蔬菜大多偏寒凉，家长要注意，偶尔给宝宝食用解暑，不要天天吃。平时的食材选择以平性为主。近期在日常饮食中，可适当增加补脾益气的食材，如红枣、薏米、扁豆、小米、山药、白术、太子参等。

宝宝消化好、无病痛时，推荐一碗健脾汤：

白术陈皮汤

材料：白术15g，陈皮1g，山药10g，太子参5g，谷芽5g。

做法：材料下锅，加约2碗水，大火烧开后转文火煲至1碗即可服用。1周1~2次。

功效：健脾养胃。

适用年龄：3岁以上宝宝消化好、无病痛时服用。

呵护脾胃消化，是一年四季的课题，家长需要系统学习和掌握相关方法。

资料来源：许尤佳育儿堂微信公众号

本文由广东省中医院儿科主任许尤佳进行科学性把关。