糖尿病心血管疾病跨学科合作诊疗模式研究课题启动会在京举行

近日，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主办的“糖尿病心血管疾病跨学科合作诊疗模式研究课题”启动会议，在人民日报社新媒体大楼一号演播厅举行。来自北京安贞医院、中国人民解放军总医院、上海交通大学附属第一人民医院等医学院校和医疗机构的专家代表参加了本次启动会。

与会嘉宾合影

糖尿病、心血管疾病跨学科合作诊疗模式研究课题启动仪式

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心副主任唐剑安致辞

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心副主任唐剑安致辞中指出医学人才培养和能力提升，是提高医疗卫生服务水平的基础工程，是深化医药卫生体制改革的重要任务。在推进健康中国建设大环境下，我们启动糖尿病心血管疾病跨学科合作诊疗模式研究课题，既是我们中心落实健康中国行动的切实举措，也是探索解决内分泌、心血管疾病跨学科合作诊疗人才能力建设的重要项目。为此中心设立本课题,组织国内心血管病和内分泌学科权威专家团队，积极的支持课题开发研究工作，为糖尿病心血管疾病科学合作诊疗模式研究开展深入探索。希望专家和各相关单位能够勠力同心、通力合作，为课题研究提供人才、技术和资金保障，为促进医疗机构能力建设，提高相关疾病诊疗水平、促进人民健康贡献我们的力量。

人民健康总经理万世成作为项目媒体支持方代表表示，人民健康作为人民日报社人民网面向大健康领域规划打造的传播与服务平台，一直着力于构建全媒体健康科普知识发布和传播的机制，推出了人民好医生APP等一批高质量服务平台。人民健康将继续助力健康中国行动，配合课题开展形式多样的科普活动，提升患者及公众对糖尿病、心血管疾病的关注，发挥传播平台优势，做大众健康生活方式宣传和倡导者。

首都医科大学附属北京安贞医院教授马长生致辞

马长生教授和母义明教授分别作了开题汇报，详细阐述了课题研究的意义、诠释了课题的理论价值，规划了课题研究的基本步骤和实施措施。

中国人民解放军总医院教授母义明致辞

马长生、母义明和彭永德进行科普访谈

与会嘉宾一同见证了糖尿病心血管疾病跨学科合作诊疗模式研究课题项目启动仪式。之后，马长生、母义明和彭永德三位教授进行了第一场面向公众的健康教育活动，通过网络媒体介绍和传播正确的疾病预防理念和方法。