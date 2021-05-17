这几种主食对人体的影响不容忽视

在中国人的膳食结构中，把谷类食物作为能量的主要来源。中国人将谷类称为主食，在膳食中占有重要地位，是日常饮食中不可缺少的食物，如大米、小米、玉米、面粉、高粱和荞麦等，都是提供人体热量的主要来源。虽然谷类是含糖量较多的食物，但谷类也有许多利于控制血糖的成分，如纤维素，它能显著改善高血糖，减少胰岛素和口服药剂量。另外，谷类还含有较多的硒，可使视网膜上的氧化损伤降低，对预防并发眼部疾病有一定益处。

今天咱们就来说说各种常见的谷类及其制品的营养价值吧。

玉米：高血压、血脂异常并发患者的理想食材

玉米营养丰富，含大量维生素C（16mg／100g），其中的铬对人体内糖类的代谢有重要作用，能增加胰岛素的功能，促进机体利用葡萄糖，是胰岛素的加强剂。玉米还含有较为丰富的膳食纤维（2.9g／100g），升糖指数中等，可以起到辅助控制血糖的作用。

玉米有健脾利湿、开胃益智、宁心活血的作用。玉米油中的亚油酸能预防胆固醇向心血管壁沉淀，对预防高血压、冠心病有积极作用。玉米是肥胖型糖尿病患者及高血压、血脂异常并发患者的理想食材。玉米中所含的黄体素和玉米黄质可预防老年人眼睛黄斑性病变。用玉米须泡茶饮用，特别适合老年糖尿病并发高血压患者。

小贴士

1.松子炒玉米可用于脾肺气虚、干咳少痰、皮肤干燥、大便干结等症状的辅助治疗；

2.玉米发霉会产生致癌物，千万不能吃；

3.煮玉米粥时加入一点食用碱,对糖尿病患者有益。

小米：有助于维持微血管健康

小米的升糖指数为71，其富含维生素B1（0.33mg/100g）及丰富的钙（41mg/100g）、磷（229mg/100g）、镁（107mg/100g）等元素，均有维持正常糖代谢和神经传导的功能，维持微血管健康，预防因高血糖所致的肾细胞代谢紊乱，避免并发微血管病变和肾病。

此外，小米还具有清热解毒、健脾除湿、滋阴养血、止呕、消渴、利尿的作用，并具有防止血管硬化的功效，对糖尿病患者服用药物引起的肠道反应及并发动脉硬化有辅助治疗的作用。建议每日食用50g为宜。

小贴士

1.煮小米粥时不宜放碱，碱会破坏小米中的维生素B1、维生素B2和维生素C等，造成营养的缺失；

2.除了煮粥外，将小米煮成小米干饭，升糖指数也极低，非常适合糖尿病患者食用。

荞麦：富含荞麦糖醇，能调节胰岛素活性

荞麦中的锌（3.62mg／100g）、维生素E（0.36mg／100g）等，具有改善葡萄糖耐量的功效。荞麦的升糖指数为54，其中富含的铬能增强胰岛素的活性，加速糖代谢，膳食纤维（6.5g／100g）可改善葡萄糖耐量，延缓餐后血糖上升的幅度，黄酮类物质尤其是芦丁能促进胰岛素分泌，而且苦荞麦中含有荞麦糖醇，能调节胰岛素活性。

这些物质有调节血脂、扩张冠状动脉并增加其血流量等作用，对防治高血压、冠心病、动脉硬化及血脂异常等有益。可将荞麦磨成粉，做成饼、粥、面条、冲剂等作为糖尿病患者的主食，既可补充营养又可降低血糖。

小贴士

1.吃完荞麦后1小时要多喝2杯水，以促进消化；

2.荞麦与羊肉搭配，可寒热互补，适宜同食；

3.海带不宜与荞麦搭配，海带含铁，会妨碍人体对荞麦中维生素E的吸收。