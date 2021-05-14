张景波：加强党建与医院业务的深度融合发展

5月11日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会·河北站在石家庄举行。河北省唐山市滦南县医院院长张景波在会上提出，党建是医院工作不可或缺且至关重要的一部分，在实践过程中，医院要加强党建与业务工作的深度融合发展。

对于如何落实党管干部、党管人才，张景波认为，欲成事，先选人。要加强中层以上干部日常教育、管理和监督，建立廉政档案，实行动态管理。

医院党建工作要注意固本强基，即加强支部建设、加强三优先、三培养的工程。若遇紧急情况，党员要积极发挥先锋作用，带头先上。“今年疫情期间，我院党委班子24小时战斗在一线，尤其是2020年初，党员同志从大年三十开始几个月吃住在医院，这就是担当精神。”张景波说道。

张景波表示，滦南县医院坚持以“人民至上、生命至上”，诠释医者初心，坚持以“改善服务、优化流程”护佑百姓健康，切实解决群众看病操心事、烦心事、揪心事，不断提升服务水平，提高患者满意度。

最后，张景波表示，各县域医院要立足本院实际，突出重点内容，高标准、高质量推动党史学习教育，落实各项任务。其中，党史学习教育必须与医院发展目标任务相融合，与自身工作职责相结合。党员干部要明确方向，紧盯医院“十四五”事业发展规划及2021年度重点工作任务，全力以赴做好常态化疫情防控，积极创建县域一流医院，推进治理体系和治理能力现代化，确保党史学习教育和医院发展同频共振、同向聚合。