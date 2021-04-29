直播预告：小斑块，大危害！科学防治冠心病 

冠状动脉粥样硬化性心脏病是冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞，造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病，常常被称为“冠心病”。

冠心病的危险因素主要有高血压、血脂异常、超重/肥胖、高血糖/糖尿病，不良生活方式包括吸烟、不合理膳食（高脂肪、高胆固醇、高热量等）、缺少体力活动、过量饮酒，以及社会心理。另外还有性别、年龄、家族史等。了解并干预冠心病的危险因素有助于冠心病的防治。

2021年05月06日（周四）15：00-16:00，“人民好医生”客户端将邀请天津市胸科医院心内科主任医师田凤石进行视频直播，为您讲解关于冠心病防治的常见问题，千万不要错过。

专家简介：

田凤石，天津市胸科医院心内科主任医师。南开大学医学院搏士生导师，天津医科大学兼职教授硕士研究生导师，天津中医药大学硕士研究生导师。中国医师协会国际医疗服务与管理专业委员会副主任委员；中国健康管理协会健康服务机构质量管理分会常务理事；天津市医师协会理事会、天津市医养结合促进会副会长；天津市医师协会心血管内科医师分会名誉会长；心血管内科医师分会双心专业委员会顾问。

擅长：冠心病、高血压、糖尿病及代谢综合征的防控与管理，心脑血管代谢疾病的“杂症”、老年慢性心衰的综合管理和“双心”疾病的诊疗。

冠心病，是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称，由于冠状动脉硬化的速度不同，受侵血管的范围不同，狭窄的程度不同，各人的代偿能力不同，所以，冠心病的表现也不同。

有些中老年人虽然也存在着冠状动脉硬化，但动脉狭窄的程度较轻，或有较好的侧支循环代偿，所以，他们平时并没有什么不舒服的感觉，即使进行心电图检查，也只有一部分能发现有异常，而另外一部分要通过一定的运动试验方法才能表现出来，这类病人被称为“隐性冠心病”。

随着冠状动脉狭窄的加重，使心肌血液供需矛盾激化，发生暂时性的心肌缺血缺氧，此时病人可感到胸前区闷痛，或重压紧缩感，这在医学上称为“心绞痛”；当冠状动脉狭窄进一步加重，管腔完全闭塞，那么，由这支冠状动脉供应的一片心肌，由于血液供应中断而发生心肌坏死，这称为“心肌梗塞”。

当心脏长期供血不足，可能使心肌发生萎缩退化，引起心律失常，心脑极大及心力衰竭；少数病人可因为缺血心肌的“心电”不稳定，产生严重心律失常而突然死亡，医学上称为“猝死”。

冠心病的发病随年龄的增长而增高。自40岁开始，每增加10岁，冠心病的患病率增加1倍。所以冠心病的早期发现、早期诊断和早期治疗就非常重要了。

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