夏季养生重养心（中医养生）

4月20日是谷雨节气，谷雨过后是立夏。俗话说：“立夏养好心，无病一身轻。”中医认为，心主夏，主血脉，火通于心气。夏季与心气相通。因此，夏季养生要注意养护心气。

在运动保健方面，可选择散步、慢跑、游泳等运动，活动强度以不感到疲惫为宜，减少心脏负荷。运动后还宜及时补充水分，出汗较多可饮淡盐水。及时调整工作与生活节奏，适度减慢速度，多亲近自然，可去公园散步、郊游，也可选择绘画、书法、下棋、养花等活动。

天气炎热，气温升高易使人心燥，暑气渐起也易伤心气，容易导致心火过旺，尤其是中老年人，受到天气变化或情绪起伏的影响，夏季发生血压不稳、心律失常的情况也不少见。因此，要重视对精神情志的调养，保持神清气和、心情愉快的状态，使身心尽可能得到放松。

夏季阳气升浮，阴气渐弱，对应人体肝气渐弱，心气渐强。饮食方面宜以清淡、易消化食物为主，增酸减苦，补肾助肝，调养胃气。可多吃豆制品、芝麻、核桃、小米、竹笋等，多喝牛奶，少吃大鱼大肉及葱、蒜等辛辣之品。过量食用油腻、辛辣等食物，会引发痤疮、咽痛、便秘等病症。

进入夏季，要注意保护胃肠。入夏后多数人胃口变差，消化功能受到影响，胃痛、消化不良、反酸等问题增多。由于天热，不少人贪凉嗜好生冷食物，这对胃肠是一种不良刺激，易伤脾胃阳气。预防胃肠疾病，要注意饮食卫生，少食冷饮，多补充新鲜水果蔬菜，还可将稻米、薏仁米、红豆三等份熬粥服用，祛除体内湿气。

《 人民日报 》（ 2021年04月23日 19 版）