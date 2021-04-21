赵平：重视早筛早诊，提高肿瘤5年生存率

中国医学科学院肿瘤医院原院长、中华预防医学会肿瘤预防与控制专业委员会主任委员赵平发言。受访者供图

4月16日，第27届全国肿瘤防治宣传周系列专题活动暨深圳市肿瘤防治科普知识大赛启动仪式在深圳举行。中华预防医学会肿瘤预防与控制专业委员会主任委员赵平表示，肿瘤防治工作需要以政府为主导、多方参与。政府要通过法律法规保护民众免受肿瘤致病因的侵害；医疗机构要积极进行科普宣传，提高公众对肿瘤的知晓率。帮助公众远离癌症。肿瘤的二级预防是要通过早诊早治，提高肿瘤的治愈率。

赵平表示，癌症是一种基因病，基因决定生命性质，基因突变导致癌症的发生。最近20年，世界各国投入大量人力、物力、财力用于癌症研究，我国也在癌症防治领域取得多项重大成果。但是，人民对肿瘤的治疗结果仍不能满意。因此，肿瘤防治工作依然任重道远。

“中国成功控制新冠肺炎疫情发展和蔓延，令世界瞩目。中国经验最突出的就是“预防胜于治疗”。赵平认为，中国肿瘤预防的难度相当大。最近，中国癌症基金会与光明网共同举办的中国肿瘤防治战略高峰论坛中，国内肿瘤专科医院的领军人物普遍反映，目前中国各主要医疗机构在肿瘤预防领域所投入的人力物力和财力只有10%，远不能提升中国肿瘤预防的整体能力。赵平提出到2030年年底，应该将肿瘤预防比例提高到20%以上。他欣喜地看到，多家省级肿瘤医院已经在加强肿瘤预防的工作，建立省级癌症中心、建立肿瘤登记系统和开展肿瘤筛查和早诊早治工作。有效地落实健康中国癌症防治专项行动计划，取得可喜的成绩。

赵平分享，他在担任中国医学科学院肿瘤医院院长十年期间创办了国家肿瘤登记中心，每年分别中国肿瘤登记年报；他筹建了中国国家癌症中心，赵平强调，组建国家癌症中心的初衷，就是要强化肿瘤预防体系的功能，推进医院以“治疗为中心”向以生命全过程管理的转变。赵平强调，实施健康中国行动计划，努力实现“四个转变”：从以“治病”为中心向以“健康”为中心转变，从注重“治已病”向注重“治未病”转变，从依靠“卫生健康系统”向“社会整体联动”转变和努力从“宣传倡导”向“全民参与、个人行动”转变。

“要让更多公众了解早诊早治是挽救生命的重要一环，使更多民众自觉参与肿瘤筛查。”赵平表示，中国癌症发病率的态势和我们的生活环境、不良生活方式、以及其它外部因素休戚相关。赵平主编的《肿瘤致病因》一书即将出版。他同时强调，提高肿瘤5年生存率，关键是逐步普及早诊早治，让更多的癌症病人在发病早期就得到适当治疗，保全生命。