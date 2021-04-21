“看得见，摸得着”六字箴言早期发现乳腺癌

今年4月15日至21日是第27个全国肿瘤防治宣传周。2020年全球最新癌症数据显示，全球乳腺癌新发病例高达226万例，超过了肺癌的220万例，乳腺癌已经取代肺癌成为全球第一大癌。在中国，乳腺癌发病率逐年增高，已跃居中国女性恶性肿瘤首位。乳腺癌的发病率为什么这么高？有什么方法可以帮助早期发现乳腺癌？患者在治疗的过程中有什么误区需要特别注意……值全国肿瘤防治宣传周来临之际，记者特意采访了广东省中医院乳腺科大科主任、广州中医药大学中医外科学学术带头人陈前军教授。

早期发现乳腺癌

牢记六个字

陈前军表示，乳腺癌发病人数增加，根本原因是乳腺癌风险因素的不断变化，比如结婚年龄延迟导致的生育推迟，哺乳减少，超重和肥胖，以及缺乏运动等，这也是造成全世界乳腺癌发病率上升的原因。乳腺癌的发病率和发病人数虽然上升趋势明显，但随着乳腺癌的治疗流程越来越规范，治疗水平也有了很大提高，特别是一些新科技、新药物的出现，使得早期乳腺癌的治愈率超过了90%，即使是晚期乳腺癌，五年生存率也超过25%。陈前军表示，乳腺癌是所有癌症里面整体疗效最好的癌种之一，只要早发现早诊断，早期乳腺癌是一种可防可治的疾病。患者自己如何“早期”发现乳腺癌？陈前军总结了六字箴言——“看得见，摸得着”，以方便女性朋友自检，尽早发现乳腺癌。“看得见”主要是看乳房的皮肤是否出现浅表性的凹陷，即“酒窝”状，乳头有无凹陷、出血、破溃、红肿、渗液等，如果有，就要及时就诊排查。“摸得着”是指能摸到乳房里面的肿块或者不断增大变硬的结节，或者腋窝有肿块等，如有就要特别小心了。

诊断：

组织病理是金标准

陈前军介绍，筛查乳腺癌，超声、乳腺X片等都是常规检查，根据患者的年龄来选择具体项目。但诊断乳腺癌，组织病理是金标准，组织病理常用的分两种，粗针穿刺或者是手术肿块活检，很多人担心穿刺活检会导致癌细胞扩散，对此，陈前军表示大量的证据证实不会引起扩散，肿瘤细胞的种植转移不是随便转移的，必须有适合的土壤。还有的病人表示，“为什么我做了B超还要做钼靶X片，或者有的病人说，我做了钼靶X片了，为什么还要做B超？两者不能只选其一吗？”对此，陈前军表示，这是个较大的误区，两种检查的侧重点不同，B超对实性的肿块和囊性的肿块是比较敏感的，但是对钙化灶不敏感，而乳腺钼靶X片对钙化灶很敏感，钙化灶有时候恰恰是乳腺癌的一种早期变现形式。中国的乳腺癌患者比欧美国家的患者年龄要年轻10岁以上，中国女性乳房的致密度很高，所以钼靶X片很难发现肿块，腺体一致密，钼靶X片上就表现为一片白，但是钙化灶特别白亮，钼靶片就容易看出来。“所以B超主要查肿块，钼靶主要查钙化灶，这两个手段对乳腺癌的诊断都非常重要，不可以互相替代。”陈前军说。

得了乳腺癌

不能“一切了之”

陈前军表示，近年，乳腺癌的治疗进展非常快，随着新药物的涌现和早期筛查的实现，乳腺癌的五年生存率稳步上升。 很多患者得了乳腺癌，想着把乳房切掉病就好了，就根治了。“我国的平均保乳率只有15%-25%左右，有的地方甚至不到15%，我去一些县级医院会诊，甚至会100%地全切，保乳率非常低。”对此，陈前军觉得非常遗憾。“总体来说，特别是对于早期乳腺癌患者来说，现有的大数据越来越支持，保乳手术可能更能改善患者的生存，预后要优于全切手术。所以我们要提醒广大患者，得了乳腺癌不要‘一切了之’，有条件的话，要尽可能地接受高标准的治疗。在我们自己中心，4个乳腺病区，平均保乳率50%左右，与欧美数据差不多。” 陈前军最后提醒说，很多患者得了乳腺癌后，不去医院做规范治疗，反而寄希望于“偏方”“秘方”，结果导致疾病进展很快，最后无法挽回。陈前军表示，目前没有任何证据证明，可以用“偏方”“秘方”来替代标准的化疗、内分泌治疗、靶向治疗等。在我国，特别是广东，中药比较受重视，陈前军表示，在改善患者的生活质量上，中药的作用毋庸置疑，比如，可以改善化疗期间的恶心呕吐、食欲差、乏力等，缓解内分泌治疗过程中的潮热、多汗等。另外，有的患者在使用芳香化酶抑制剂的过程中，容易出现晨僵现象，导致患者的依从性降低，也可以通过中药来改善。“但中药不能替代乳腺癌的标准治疗手段，只能作为辅助补充治疗手段，起到锦上添花，不能越俎代庖。这点患者一定要清楚。”