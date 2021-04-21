互联网医疗，火了更要稳（网上中国）

王 鹏作（新华社发）

医生在天津泰心医院互联网医院的网络医疗部远程问诊。

周 伟摄（人民图片）

浙江省金华市市区双溪西路一家试点定点药店里，工作人员正按照网上订单配药。

胡肖飞摄（人民图片）

江苏省常州市第二人民医院皮肤科主任与患者在互联网医院平台视频诊疗。

史 康摄（人民图片）

随着互联网医疗的蓬勃发展，网上问诊、在线就医、无接触式购药等模式逐渐走进人们的日常生活。在经历快速发展之后，互联网医疗行业如何走得更稳？

“智慧医院”方便快捷

网络问诊后拿到电子药方，药品直接快递到家；打开手机软件进行网络复诊，与医生实时交流病情；通过云医疗服务平台，在乡镇卫生室也能得到省级专家的诊疗和救治；电子社保卡绑定移动支付平台，扫码结算方便快捷……如今，越来越多人享受到互联网医疗带来的便捷服务。

艾媒咨询近日发布的数据显示，2020年中国移动医疗用户规模达到6.61亿人，中国移动医疗市场规模达到544.7亿元。业内人士分析指出，人们对医药电商、互联网医疗等平台的使用需求进一步提升，“互联网+”在医疗领域的应用逐步扩大，中国互联网医疗行业迎来新的机遇。

防疫期间，一些公立医院积极拥抱互联网，整合医疗力量，用互联网医疗开辟了“第二战场”。

来自国家卫健委的数据显示，中国目前有超过1100家互联网医院，7700家二级以上医院提供线上服务。三级医院网上预约诊疗率已达50%以上，90%以上的三级公立医院实现了院内信息互通共享。远程医疗协作网覆盖所有的地级市2.4万余家医疗机构。

“借助互联网技术，实体医疗服务得以延伸和下沉，一定程度上打破了优质医疗资源的地域及供需不平衡。”中南大学湘雅三医院院长张国刚在接受本报记者采访时指出，防疫期间，互联网医疗的发展大大缓解了线下门诊的压力，避免了交叉感染，满足了人们防控疫情的迫切需求。“在实际工作中我们发现，依托大数据技术建设‘智慧医院’，患者的就医体验也得到大幅度改善，就医时间明显缩短，甚至能够实现‘零等待’。”

发展瓶颈亟须突破

过去一年多，在线购药、远程问诊等需求呈爆发式增长，互联网医疗的价值被不断释放，成为众多资本眼中的香饽饽，但互联网医疗火热发展的背后，行业仍有诸多局限性和待解决的问题。

2020年11月，国家医疗保障局发布《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》，强调完善“互联网+”医保服务的医保支付政策，并鼓励各地依托全国统一的医保信息平台实现处方流转。

业内专家指出，处方流转不等于处方外流，纳入医保的前提是医疗机构要有电子处方流转能力，而哪些药、哪些病可以在线上报销以及异地就医如何结算等细则还需进一步明确。

互联网医疗迅速发展的背后，是刚性的民生需求。互联网医疗仍然面临用户习惯养成、市场推广、商业模式等方面的难题。

“互联网医院建设大多需要与技术公司合作。如何在保障医疗质量和安全的同时探索出成功的商业模式，维持自身生存与发展，这是我们面临的一个困惑。”张国刚向记者指出，目前，互联网医院的服务范围从慢病管理拓展到多病症诊疗，质量把控是重点也是难点问题。“一些第三方互联网医院平台‘电商化’特征明显，利用流量‘卖药变现’成为常见模式，必须加以警惕。”

北京中医药大学法律系副教授邓勇在接受本报记者采访时分析，互联网医院连接多主体、服务方式和种类多样化，是未来“互联网+医疗服务”深化发展的重要方向。但目前来看，互联网医院存在线上服务功能定位分级不清晰的问题，未形成与线下同质统一的云端分级诊疗功能。在商业模式不完善、盈利能力不足等诸多问题中，现行互联网医疗服务模式还存在“以药养医”等风险。此外，信息安全保护、药事监管等问题也亟待重视。

让医疗服务更有“温度”

今年的《政府工作报告》明确要求，促进“互联网+医疗健康”规范发展。

据国家卫健委统计，目前全国30个省份已建立了互联网医疗服务监管平台，提升了线上监管能力。专家指出，在互联网医疗准入、设立、运营、信息安全等方面，要加强对互联网医疗事前、事中、事后监管，使互联网医疗的发展更加规范。

邓勇认为，对互联网医疗的监管对策应包括以下几个方面：一是明确各级互联网医院和医疗服务的功能定位，形成互联网医疗分级诊疗新格局；二是构建具有可操作性的互联网医疗信息监管机制，加强对数据生命周期各个环节的保护；三是加强互联网医疗服务监管平台的建设，通过大数据、人工智能手段构建互联网药品智慧监管机制。

中国医院协会副会长方来英指出，互联网医疗是在新型互联网技术、医疗关系、产品设施基础上发展出来的，相关制度法规、职业准则亟待完善。除了规范化，互联网医疗的发展还应该注意保持医疗服务的温度。

“‘互联网+医疗健康’本质上应是‘医疗健康+互联网’，即互联网是手段，医疗质量和安全永远是第一位的。”张国刚指出，在互联网医疗火热发展的今天，要敢于“泼冷水”，在积极投入资源的同时也应高度关注其问题和短板。“今后，要在远程诊疗、审核处方、线上交易等各个环节进行严格的闭环管理。互联网医疗行业的从业者要清醒地认识到，必须严格要求自己，确保对患者的人文关怀。只有这样，互联网医疗才会有明天。”