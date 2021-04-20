新冠筛查筛出不少早期肺癌

因为新冠疫情，不少市民接受了CT筛查，而正是这无心的筛查，救了很多人的命。北京胸科医院肺癌早筛早诊门诊主任医师张同梅介绍，自去年5月开始，医院早期肺癌手术量就持续上升，2020年下半年手术量接近2019年全年的两倍，而相当一部分病人是在新冠CT筛查中发现的。

“多亏这CT检查，帮我捡回了一条命。”家住通州的王先生在北京胸科医院做了肺癌切除手术，4月10日出院，“大夫说我这是早期，不用放化疗，切完了就痊愈了。”

原来，王先生的妻子一个月前刚刚做了心脏支架手术，因为放心不下她，王先生决定到医院陪护。根据相关规定，陪护人员需要做核酸检测以及CT筛查，而正是这份检查，帮助王先生排除了险情。王先生的CT报告显示：右肺磨玻璃结节，大小0.8厘米，不排除恶性肿瘤的可能。这让他的心提到了嗓子眼儿，找到北京胸科医院，得到的答案是：根据年龄和吸烟史，建议手术。果不其然，术后病理报告显示，王先生患的是原位肺腺癌。

张同梅介绍，早发现是治疗肺癌最好的办法，定期进行肺癌筛查非常重要。

数据显示，早期肺癌患者5年生存率接近80%，而晚期肺癌的5年生存率不到10%。由于肺癌本身的特点，早期肺癌患者甚至部分晚期患者都没有明显的症状，等到出现症状时已失去治愈的机会。为此，张同梅建议：45岁以上或是有家族史、吸烟史的市民，每年都应该做个肺癌筛查，也就是胸部CT检查。胸科医院早筛门诊是北京市首家早筛门诊，能够为市民提供肺癌预防、早筛早诊计划和相关咨询服务。（记者杨绪军 通讯员丛林）