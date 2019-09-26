注重生活细节，有益防癌抗癌。英国《镜报》近日载文，总结出经多项研究证实的有益防癌的生活细节。

清洁时戴上橡胶手套。一些清洁剂产品含有毒物质，清洁时戴上橡胶手套有助于防止皮肤接触邻苯二甲酸盐、石油溶剂和甲醛等致癌物质。另外，应尽量选择小苏打、醋等天然产品。

不开夜灯睡觉。睡觉不开夜灯，保持房间黑暗，可促进褪黑素分泌，有助预防癌症，特别是乳腺癌和前列腺癌。

常看牙医。每天刷牙，保持口腔卫生对预防头颈癌十分关键。常看牙医，还可更早发现多种口腔和咽喉疾病。

出门戴上防晒帽。大太阳天出门，不仅要涂抹防晒霜，戴上帽子防晒也同样重要，可防止头皮和颈部皮肤晒伤，降低致命黑色素瘤风险。同时，要保证每天晒太阳10~15分钟，可提高体内维生素D水平，不仅能有效提升情绪，而且可使癌症风险降低67%。

保持健康体重。肥胖是仅次于香烟的癌症病因。脂肪组织会产生更高的雌激素和胰岛素等激素水平，进而增加乳腺癌、肠癌和胰腺癌等风险。体重减轻20磅（约9公斤），癌症风险可降10%。

多动少坐。研究发现，长时间久坐不动会增加癌症（特别是子宫癌、肠癌和肺癌）风险，每天多坐两小时，癌症风险增加10%。即便运动也难以抵消久坐危害。

笑口常开。研究表明，笑口常开可增强免疫力，减少压力激素。更关键的是大笑可刺激人体产生更多的T淋巴细胞，更好地抗击癌症。常看喜剧是个不错的选择。

常温保存水果。水果冷藏可保存更长时间。然而多项研究发现，常温保存的水果含有更多的抗癌成分。

少吃甜食。近期研究发现，每周喝两罐含糖饮料会导致癌症风险增加18%。

多喝白开水。多项研究表明，饮水充足有益稀释尿液中的致癌物，并将其排出体外，进而降低膀胱癌风险。

常吃坚果。研究发现，坚果富含具有抗癌作用的硒，每天吃几颗有助于降低膀胱癌、肺癌和肠癌风险。

饮食加点蒜。常吃大蒜可使胃癌风险减少12倍。大蒜中的硫化物可刺激免疫系统的抗癌作用。

少吃红肉。红肉吃太多会增加癌症风险。每周牛肉和羊肉摄入量应控制在500克以内（大约每周吃两次）。同时，最好避免吃加工肉食。

少点香味蜡烛。香味蜡烛中含有香精柠檬烯，燃烧时会与臭氧发生反应，产生甲醛，进而增加癌症风险。偶尔点燃时，应开窗通风。

（陈 希）