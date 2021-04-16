直播预告：中晚期肝癌患者的介入治疗

肝癌即肝脏恶性肿瘤，可分为原发性和继发性两大类。原发性肝脏恶性肿瘤起源于肝脏的上皮或间叶组织，前者称为原发性肝癌；后者称为肉瘤，与原发性肝癌相比较较为少见。继发性或称转移性肝癌系指全身多个器官起源的恶性肿瘤侵犯至肝脏。一般多见于胃、胆道、胰腺、结直肠、卵巢、子宫、肺、乳腺等器官恶性肿瘤的肝转移。

肝癌起病隐匿，早期不显现任何症状，且具有进展速度快、恶性程度高的特点，约80%的肝癌患者在首次诊断时已进入晚期，丧失了最佳的治疗时机。与其他癌肿相比，肝癌的预后较差。

4月19日（周一）10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学第一医院介入血管外科主任邹英华进行视频直播，为您讲解关于中晚期肝癌患者介入治疗的常见问题，千万不要错过。

专家简介：

邹英华，北京大学第一医院介入血管外科主任、主任医师、教授。现任中国医师协会介入医师分会副会长、北京医师协会血管与腔内血管外科副主任委员、中国癌症基金会介入治疗分会副主任委员、北方肝癌治疗专家委员会副主任委员。

擅长：颈动脉狭窄、主动脉夹层、主动脉瘤、下肢血管病（糖尿病足）以及各种部位的动脉瘤、外伤出血、血管畸形的栓塞治疗。肝、肺及其他实体肿瘤的导管栓塞及射频消融治疗等。

肝癌起病隐匿，一旦确诊已进中晚期，便失去了手术治愈的机会。肝癌治疗大体可分为药物治疗、微创治疗和外科治疗三大块。其中手术治疗主要有肝切除和肝移植。对于无法进行手术治疗的患者，TACE、HAIC、消融、放射治疗等局部治疗手段以及以靶向和免疫药物为主的全身系统治疗发挥了非常重要的作用，研究显示可以提高中晚期肝癌患者的生存时间和生活质量。

肝癌介入治疗全称肝癌介入治疗，是采用的在不开刀暴露病灶的情况下，在血管、皮肤上作直径几毫米的微小通道，或经人体原有的管道，在影像设备（血管造影机、透视机、CT、MR、B超）的引导下对病灶局部进行治疗的创伤小的治疗方法。

肝癌介入治疗主要包括选择性肝动脉灌注治疗、选择性肝动脉栓塞和选择性肝动脉化疗栓塞。其原理是正常肝细胞的血液供应20%-25%来自肝动脉，75%-85%来自门静脉。而原发性肝癌的血液供应90%-95%来自肝动脉，通过选择性栓塞给肿瘤供应血液的肝动脉，加上化疗药物对肝细胞肿瘤的直接作用，可以杀灭并阻断肿瘤生长。

动脉灌注治疗（TAI）可使肿瘤局部药物浓度提高并减少全身的药物总剂量，达到提高疗效和减少副作用的目的。肝动脉栓塞（TAE）将栓塞剂选择性注入肿瘤血管和肿瘤供血动脉，阻断肿瘤供血，从而抑制肿瘤生长。肝动脉化疗栓塞（TACE）就是既给化疗药物，又给栓塞剂，双剑合璧杀灭肿瘤，这种方法是目前最常用的。

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