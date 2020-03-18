七成肝癌患者确诊时已是中晚期，这些早期症状要警惕

活动背景：我国是肝癌大国，全球新增的肝癌患者一半来自中国，世界上很多地方甚至把肝癌称为“中国癌”。肝癌的早期症状不明显，等确诊时大多已是中晚期。如何早期识别肝癌信号?目前又有哪些有效的防治手段?本期人民名医直播邀请到我国知名的肝癌专家、复旦大学附属中山医院副院长、肝脏外科主任周俭教授为大家解惑答疑。

新老因素同发，肝癌发病持续增长

《原发性肝癌诊疗规范(2019年版)》指出，原发性肝癌是目前我国第4位常见恶性肿瘤及第2位肿瘤致死病因，严重威胁我国人民的生命和健康。在我国肝癌为什么发病率如此之高，周俭教授指出，乙肝和乙肝病毒携带是最主要的致病因素，虽然乙肝患者和乙肝病毒携带者的比例已从原来的10%降到7.4%左右，但由于中国人口基数庞大，由乙肝导致的肝硬化、肝癌仍然不可小觑。

除此之外，周俭教授还特别提醒有脂肪肝的人，他发现随着我国生活水平的提高，脂肪肝和非酒精性脂肪肝炎引发肝癌的比例在增加，虽然没有乙肝、饼干这些病毒导致肝癌的比例高，但是脂肪肝的患者人数非常多，如果不加以重视和治疗，很可能为肝癌患病人数增加埋下隐患。

七成患者确诊时已是中晚期

肝癌早期没有明显症状，往往一发现就是晚期。周俭教授说，早期不容易被发现主要是由于肝癌患者往往具有基础肝病，起病隐匿，症状不典型，治疗棘手，大约70%-80%的患者确诊时已是中晚期，失去了手术或其他局部治疗机会，即使能够手术或其他局部治疗，也常会复发转移。

外科手术治疗仍然是肝癌患者长期生存的最主要手段，随着我国肝癌外科手术技术水平的不断提升，不少患者通过手术取得了不错的治疗效果，有效延长了生存期。

5年生存率低，这些早期症状一定要警惕

周俭教授指出，我国肝癌5年生存率只有14%，这跟大多数患者一发现就是中晚期有直接关系，小于5厘米的小肝癌早期基本没有症状，如果不注意体检的话很难发现，等有症状了，比如最常见的肝区疼痛往往都是中晚期了。

另外，还有一些症状要警惕，有的病人会觉得最近一段时间胃口不好、吃不下东西，因为肝脏是消化、合成、解毒的重要消化器官，一旦收到肿瘤的累及，就会带来些消化方面的问题。还有的人会出现右后背疼痛、右侧肩膀疼痛，这些都可能是肝癌发出来的信号，建议尽快去医院检查一下。如果出现黄疸、眼睛发黄、小便黄，那都是比较中晚期的症状了。

如果早期发现小于等于5厘米的小肝癌，手术后生存率甚至可以达到80%以上，如果是微小或特小肝癌，小于等于2厘米，5年生存率可达到90%。去年12月我们肝研究所成立50周年的时候，请了40多位生存超过20年的肝癌患者，一起来庆祝。

多手段联合治疗，肝癌晚期也有生的希望

在直播中，有个47岁的网友向周俭院长提问，他今年年初查出右肝叶肝癌，5×7厘米，有门静脉癌栓，没有转移，想问还有手术机会吗?

周俭教授指出，按照国家卫建委发布的原发性肝癌诊疗规范里面的分期，这个患者应该是大肝癌3a级，属于晚期，但是晚期并不可怕，如果心肺功能、肝功能情况允许的话，7里面的肿瘤大部分还是有手术机会的，手术时还可以把门静脉癌栓一起拿掉。我们医院樊嘉院士早在2000的时候就有一个门静脉癌栓的治疗团队，经过手术切除，再加上化疗等治疗手段，5年生存率也能够明显提高。

如今，治疗肝癌的手段越来越多，这也给患者带来更多的生存希望。周俭教授说，我从事肝癌外科已经有28个年头了，见证了中国肝癌手术的普及与提升，中国的肝癌手术水平已经走在世界前列。

除了手术，现在更多强调的是综合治疗，按照这样的治疗思路，复旦大学附属中山医院大小肝癌加在一起，患者5年生存率已从40%提升到了65%。周俭教授认为，光靠一把手术刀不行，还要结合化疗、靶向药、免疫治疗等等，综合起来才能达到更好的治疗效果。对于晚期不能手术的患者，还可以通过靶向治疗加免疫治疗，甚至加放疗，使得肿瘤缩小，把不能手术切除变成可以手术切除。此外，系统性治疗目前还有很多新的进展，如以免疫为基础的联合治疗。

三个月一次，定期随访雷打不动

对于肝癌患者来说，治疗结束并不是终点，随后的定期随访和复查也非常重要。据周俭教授介绍，据不完全统计，即便手术切除后，5年内会有60%-70%的肝癌患者复发，所以医院要求每三个月随访复查。

但周俭教授也坦言，在临床中很少能见到一直按时随访的病人。“很多患者第1年、第2年坚持的不错，到第3年、第4年就忘了，甚至一年也不查一次，等复发了，变成一个大肝癌，甚至已经转移了，再来那就来不及了。这都是血的教训，生命的代价。”因此，每隔三个月复查，即使发现了复发的肿瘤，也还相对较小，治疗效果有保证。

做好自己的健康把门人

周俭教授说，一个人的寿命，60%由生活方式决定，15%由遗传决定，15%由环境因素决定，只有5%-10%是由医生决定的。自己是最好的健康把门人，重视每年体检，严格控制体重，不吃发霉的食品，少吃熏制、腌制、烤制、油炸和过热食品，新鲜果蔬吃前要清洗干净，不酗酒、不吸烟，不要长期服用可能致癌的药物，不要使用有毒的塑料袋，不要熬夜，特别是如果你有肝炎和肝癌家族史的话，要注意肿瘤的筛查。