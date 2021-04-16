三级医院基本实现安检全覆盖

根据去年颁布施行的《北京市医院安全秩序管理规定》要求，市公安局会同市卫健委联合制定了《北京市医院禁止限制携带物品名录》，并于日前开始施行。市卫健委介绍，目前本市实施安检的医院已有237家，其中三级医院基本全覆盖。

昨天，市公安局会同市卫健委召开发布会，联合解读《北京市医院禁止限制携带物品名录》。据介绍，在对近年来侵害医护人员、扰乱医院秩序的案件进行综合分析的基础上，名录严格依法明确了禁限带物品范围，包括禁止携带管制器具、危险物质等五类物品，限制携带菜刀、棍棒等六类物品进入医院。各大医院设置了急危患者安全检查绿色通道，对群众携带的限带物品，设立了临时寄存处。

市卫健委表示，坚持人防、物防、技防相结合，是提高医院安全秩序管理水平的基础性工程。公安机关加大工作力度，在二级以上医院设置警务室164家，警务室和属地派出所定期组织医院开展反恐防暴、处突、恶性伤医等应急演练。全市有231家医院安装了一键报警装置，有86家医院配备了人脸识别系统，围绕提高市属三级医院的技防水平，加大财政投入，为市属22家医院增配安检门和X射线安检仪等安检设备。北京协和医院、民航总医院等医院也自筹资金，安装了安检门等安检设备。

目前，全市实施安检的医院有237家，其中三级医院99家，基本实现了全覆盖。市公安局介绍，《北京市医院禁止限制携带物品名录》已于4月9日开始施行；自名录施行以来，全市各大医院严格执行安检制度，对照名录要求，累计检出禁限携带物品105件，公安机关依法行政拘留携带管制刀具的违法行为人1名。（记者 孙乐琪）