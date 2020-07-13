北京儿童医院安检升级

本报讯（记者 蒋若静）今年7月1日起，《北京市医院安全秩序管理规定》正式实施，为了进一步落实相关要求，维护医院安全秩序，首都医科大学附属北京儿童医院升级安检机制。即日起除急诊患者之外，所有前往儿童医院就诊的患者都要接受全面安检。北京青年报记者昨日走访发现，融合了安检、测温和人脸识别的智能安检门，以及新设的X光安检机，再加上人工手检，让患儿和家长就诊更加安全，且丝毫不影响入院通行速度。

据北京儿童医院院长倪鑫介绍，此次将过去在门、急诊楼前的安检前移至入院前安检，将过去“安检门+手持安检”升级为“安检门+X光机+手持安检”。通过设备技术提升，新型智能安检门可同时实现安检、测温和人证比对功能。安检门一旦发现入院人员携带违禁物品，即会以红色显示物品所在位置。“这样的方式可使手持安检更准确，安检员不用花时间去找，减少人员在安检口的滞留时间，提高通行效率”。此外，智能安检门还可进行人脸识别。入院人员过安检门时若发现体温异常，也会随时报警。

至于新增设的X光安检机也有“大用场”，机器里录入了管制刀具、危化品等所有违禁物品的数据信息，一旦检测到就会第一时间报警。而无论安检门还是X光机发现违禁物品后，手持安检设备的安保人员都会上前对相应人员进行二度人工安检。

昨天上午8点，北青报记者在儿童医院东门主干道上的统一安检处看到，30余米的白色长廊入口处，不少家长和患儿在间隔排队出示健康码。验证健康码后，即可进入智能安检门。北青报记者看到，一位家长从安检门通过时，屏幕上显示其大腿根部为红色，疑似有违禁物品。现场安保人员立刻上前检查，家长主动配合，掏出了口袋中的一串钥匙和一部手机。确认物品可以携带入院后，安保人员对其放行。

通过安检门的同时，需要将包等随身物品放置在X光安检机的传送带上过安检。一名安保人员坐在电脑前，仔细查看大屏幕上显示的物品。北青报记者看到，有一位患儿家长携带水果刀被查了出来，这位家长不想把水果刀扔掉，遂将其暂存旁边的立式存储柜里。这些存储柜只需扫指纹即可实现存取，十分方便。

重重安检会不会影响家长和患儿入院通行速度？北青报记者在现场看到，由于过了安检即可快速通行，入院速度丝毫没有受到影响。倪鑫也表示，即使在未来就诊的高峰季节就诊人员也能够顺畅地通过安检门。过了安检后，长廊尽头是预检分诊台，几名身穿防护服的医护人员正在为家长服务。家长出示健康码、填写新冠筛查表后，即可根据预检分诊工作人员导引分别进入对应诊区就诊。急危患者可经急救通道优先就诊。

倪鑫提醒，医院安检处和预检分诊处全天24小时开放，患儿及家长可提前通过医院官方自媒体了解最新就医信息，充分预留时间，错峰前来就诊，并配合工作人员完成安检和预检分诊工作。对于急诊，医院预留了专门的急救通道，急危重症患者可直接进入急诊区，经手持安检设备安检后快速入院就诊。倪鑫表示，北京儿童医院早已在所有电脑上安装了一键报警系统，院内有一名属地派出所民警全天候值守，并有140余名安保人员在院内巡逻，出现任何问题可第一时间响应，守护患儿和家长安全。