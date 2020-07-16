华米联合钟南山院士团队 开展新冠肺炎患者院后管理

7月15日，由华米科技(NYSE:HMI)与广州医科大学附属第一医院/广州呼吸健康研究院/国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、广东省南山医药创新研究院共建的——腕部智能可穿戴联合实验室，在广州医科大学附属第一医院正式揭牌启动。

据介绍，此前三方已正式签署了合作框架协议，联合实验室将基于华米科技腕部可穿戴技术及人工智能算法的积累，利用国家呼吸系统疾病临床医学研究中心呼吸健康大数据平台，联合开展“新冠肺炎出院后随访及康复管理”项目，对意愿参与该项目的患者进行运动、睡眠、心率及康复预后等方面的综合管理，并将对流行性疾病预测、预警系统建立专项、开展联合攻关。

钟南山院士表示，患者讲症状往往凭自我感觉，但华米智能可穿戴设备可以通过监测提供相应的参考数据。在呼吸疾病方面，患者对早期征兆的忽视是影响病情发展的关键，新冠疫情期间，很多医生都发生了病情忽然恶化的情况，其中还有大量无症状的情况。如果能在早期收集大量有效数据、进行及时干预，将对病情好转起到重要作用。

“新冠肺炎患者出院后随访、康复同样艰巨，希望能通过本次合作，凭借大数据和人工智能技术，在呼吸健康领域进行更深入的开拓。”钟南山说。

华米科技创始人、董事长兼首席执行官黄汪表示，希望基于华米科技在智能可穿戴技术、健康大数据及人工智能算法领域的积累，通过“医（医疗机构）研（研发单位）企（企业）”协同模式，共同推进智能可穿戴产品在呼吸健康管理的应用研究和成果转化，为呼吸健康领域的医学研究与临床诊治贡献力量。

据介绍，现阶段联合实验室会利用智能可穿戴设备开展对新冠肺炎患者康复情况的跟踪随访项目，根据国家卫健委的工作指导，合力做好新冠肺炎患者治愈出院后的跟踪随访、康复和健康管理工作，实现全流程管理，更好地促进患者恢复健康。

未来，联合实验室将就呼吸系统的流行性疾病预测、预警系统、呼吸系统相关慢病管理、睡眠呼吸综合症的临床研究和大规模筛查等方向开展联合攻关，将进一步探索产学研成果的转化，如面向老年人、慢性病人群开发基于可穿戴技术的呼吸治疗装置、智能感应识别设备、居家智能健康监护设备等。