新冠CT筛查“筛”出早期肺癌患者

因为新冠疫情，不少市民接受了CT筛查，而正是这项筛查，救了很多人的命。北京胸科医院肺癌早筛早诊门诊主任医师张同梅介绍，自去年5月开始，医院早期肺癌手术量就持续上升，2020年下半年手术量接近2019年全年的两倍，相当一部分病人是在新冠CT筛查中发现的。

“多亏这CT检查，帮我捡回了一条命。”家住通州的王先生在北京胸科医院做了肺癌切除手术，4月10日出院，露出了久违的笑容，“大夫说我这是早期，不用放化疗，切完了就痊愈了。”

原来，王先生的妻子一个月前刚刚做了心脏支架手术，因为放心不下她，王先生决定到医院陪护。根据北京胸科医院疫情期间相关规定，凡是陪护人员都需要做核酸检测及CT筛查，正是这份检查，帮王先生排除了险情。王先生的CT报告显示：右肺磨玻璃结节，大小0.8厘米，不排除恶性肿瘤的可能。这让他的心提到了嗓子眼儿，找到北京胸科医院，得到的答案是：根据年龄和吸烟史，建议手术。果不其然，术后病理报告显示，王先生患的是原位肺腺癌。

张同梅介绍，早发现是治疗肺癌最好的办法，定期进行肺癌筛查非常重要，“十年前我们做的早期肺癌患者，到现在大部分人依然非常健康。尽早发现，尽早手术，肺癌就不可怕了。”张同梅建议，45岁以上或是有家族史、吸烟史的市民，每年都应该做肺癌筛查。（记者 杨绪军 通讯员 丛林）