湖北省将出生缺陷防治纳入影响群众健康突出问题攻坚行动中

为着力解决影响群众健康的心脑血管病、癌症、慢性呼吸系统病3类重大疾病，高血压、糖尿病2种基础疾病，出生缺陷、儿童青少年近视、精神卫生3类突出公共卫生问题（以下简称“323”健康问题），不断提升湖北省人民健康获得感，打造健康中国行动的“湖北样板”，近期，湖北省人民政府印发《湖北省影响群众健康突出问题“323”攻坚行动方案》，明确将“323”健康问题攻坚行动目标任务纳入“十四五”规划，同时，将出生缺陷防治知识知晓率、产前筛查率和新生儿先天性心脏病筛查率等3项妇幼健康指标作为考核指标。

出生缺陷危害极大，是导致早期流产、死胎、围产儿死亡、婴幼儿死亡和先天残疾的主要原因，目前我国每年新增出生缺陷约90万例，占出生人口总数的5.6%，平均约30秒就有一名缺陷儿出生，出生缺陷儿中约30%在5岁前死亡，40%为终生残疾。出生一个缺陷儿，会给家庭带来沉重的精神和经济负担，严重影响家庭的幸福和生活质量。

多年来，湖北省持续推进出生缺陷防治工作，相关法律法规不断完善，出生缺陷防治体系逐步健全，三级预防深入落实，出生缺陷救助保障不断完善，特别是预防出生缺陷惠民项目深入实施，出生缺陷防治经济社会效益取得显著成绩。但困难和问题并存，特别是“全面两孩”政策实施后，出生缺陷工作仍面临巨大的挑战，形势异常严峻。

为着力解决这一突出的公共卫生问题，省卫生健康委在湖北省妇幼保健院设立了“湖北省出生缺陷防治中心办公室”，牵头做好全省出生缺陷防治管理与推进工作。中心将发挥作为省级妇幼保健机构的引领辐射作用，明确3至5年攻坚具体任务目标，建立省市县乡四级出生缺陷防治服务体系，抓好三级预防，做好防筛管治四个层面任务，指导组建市县乡三级防治体系，同时建立工作机制，在13个市州成立出生缺陷防治管理分中心，制定标化、量化、可评价的指标，开展科学攻坚行动，降低出生缺陷发生率，逐步提高出生人口素质和儿童健康水平。（国家卫健委妇幼司供稿）