妇幼司召开2019年全国出生医学证明管理工作会议

2019年12月16日，国家卫生健康委妇幼司在江苏省南京市召开2019年全国出生医学证明管理工作会议，秦耕司长出席会议并讲话。

秦耕总结了近年来《出生医学证明》管理工作取得的积极进展，对新形势下进一步加强出生医学证明管理工作提出明确要求。一要强化责任意识，加强监督管理。二要严格各项要求，规范各项行为。三要加强法制建设，做到警钟长鸣。四要推动信息共享，提高管理水平。五要加强部门协作，开展综合治理。

会议通报了2019年对6省《出生医学证明》管理工作调研情况和全国自查排查情况。江苏、浙江、江西、湖北和广西等省（区）进行了经验交流。国家卫生健康委妇幼司、中国疾控中心妇幼中心有关同志，各省（区、市）和新疆生产建设兵团卫生健康委妇幼处、省级妇幼保健院相关负责同志70余人参加会议。

会议现场