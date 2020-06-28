热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

妇幼司召开2019年全国出生医学证明管理工作会议

2020年06月28日15:13 来源：卫健委网站

2019年12月16日，国家卫生健康委妇幼司在江苏省南京市召开2019年全国出生医学证明管理工作会议，秦耕司长出席会议并讲话。

秦耕总结了近年来《出生医学证明》管理工作取得的积极进展，对新形势下进一步加强出生医学证明管理工作提出明确要求。一要强化责任意识，加强监督管理。二要严格各项要求，规范各项行为。三要加强法制建设，做到警钟长鸣。四要推动信息共享，提高管理水平。五要加强部门协作，开展综合治理。

会议通报了2019年对6省《出生医学证明》管理工作调研情况和全国自查排查情况。江苏、浙江、江西、湖北和广西等省（区）进行了经验交流。国家卫生健康委妇幼司、中国疾控中心妇幼中心有关同志，各省（区、市）和新疆生产建设兵团卫生健康委妇幼处、省级妇幼保健院相关负责同志70余人参加会议。

会议现场

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

全国爱卫办：打造整洁、卫生城乡环境 降低传染病传播风险   22日，全国爱卫办印发《关于深入开展爱国卫生运动?强化市场环境整治的通知》，部署各地持续开展爱国卫生运动，强化市场环境综合整治，打造整洁、卫生的城乡环境，降低传染病通过环境传播的风险。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn