全国首届出生缺陷防治科普作品征集大赛启动

人民网北京7月17日电 （记者崔元苑）近日，国家卫生健康委印发《关于举办出生缺陷防治科普作品征集大赛的通知》（以下简称《通知》），国家卫生健康委妇幼司于2020年7-10月联合中国出生缺陷干预救助基金会、中国健康教育中心、中国人口宣传教育中心、健康报社、中国人口报社、人民网人民健康、科普中国云等单位和媒体，共同举办全国首届出生缺陷防治科普作品征集大赛，强化宣传教育和知识普及，推动健康中国行动（2019-2030年）及妇幼健康促进行动落实。

《通知》介绍，活动将聚焦出生缺陷防治主题，面向国家卫生健康委直属和联系单位、地方各级卫生健康行政部门及其直属联系单位、全国二级甲等以上（含）医疗机构、各级妇幼健康服务机构、全国医学院校及科研院所等单位，征集、遴选、推介一批优秀科普作品，不断提高公众优生意识和健康素养水平。

征集作品主题内容包括“出生缺陷防治基本知识与技能等核心信息”“婚前孕前保健、产前筛查与诊断、出生缺陷疾病筛查与诊治等出生缺陷三级防治措施”“婚前孕前检查、叶酸补服、地中海贫血防控、新生儿疾病筛查等出生缺陷防治公共卫生服务项目”“‘预防出生缺陷日’‘世界地贫日’‘世界血友病日’等卫生健康节日纪念日”“出生缺陷患儿救助保障政策与服务”“疫情常态化防控形势下，推进出生缺陷防治工作典型经验及案例”“其他出生缺陷防治相关政策与服务”。

征集作品分图片、视频、文章三种类型。

活动将设组委会、评委会，负责活动的组织协调、作品评审等工作。评委会将从各地各单位择优推选的作品中评审入围作品。

8月20日后，入围作品将在指定的网络展示媒介平台在线展示，评委会根据作品初评和网络展示等情况确定优秀作品、最具人气作品和优秀组织单位。

9月12日“预防出生缺陷日”主题宣传活动期间，国家卫生健康委妇幼司将公布大赛结果、开展活动交流。活动组织单位将在其官方媒介平台及时发布活动进展动态等信息。

附：

《国家卫生健康委办公厅关于举办出生缺陷防治科普作品征集大赛的通知》

科普作品征集大赛参赛作品推荐表

科普作品征集大赛参赛作品汇总表

科普作品征集大赛联络员信息登记表

科普作品征集大赛省级指定媒介平台报送表