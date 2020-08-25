北京儿童免费五类残疾筛查全覆盖

本报讯（记者 王薇）今天是第四个“全国残疾预防日”，今年的主题是“残疾预防，从儿童早期干预做起”。昨天，北京市残联发布《2019年度北京市残疾预防工作报告》。北京青年报记者了解到，在残疾预防、儿童早期干预方面，2019年，本市实现了0-6岁儿童免费五类残疾筛查的全市推行。去年，共有110余万人次儿童在正常体检中完成了听力、视力、肢体、智力和孤独症五类残疾免费筛查，筛查率为98.89%。

据了解，截至2019年，本市持证残疾人人数为538416人，其中，肢体残疾人最多，有303759人，占持证残疾人的56.42%，0-6岁残疾人为2008人。

近年来，残疾预防逐步得到社会的重视，2019年本市母婴保健工作又上新台阶。全市婚检率为19.55%，比2018年（16.50%）提高3个百分点。同时，全市新生儿遗传代谢性疾病筛查率近100%。

值得关注的是，去年，本市0-6岁儿童残疾筛查工作全面纳入了日常工作。目前，全市352家基层医疗卫生机构提供儿童残疾初筛服务，16家区妇幼保健院提供复筛服务，残疾诊断机构12家。儿童残疾筛查对于发现问题早期干预有着非常大的帮助。

2019年，针对残疾人的康复需求，首先，本市的康复兜底保障机制更加完善了。修订《北京市残疾儿童少年康复服务办法》，扎实推进《北京市残疾人康复服务办法（试行）》《北京市残疾人辅助器具管理办法（试行）》等专项政策的落实。六项康复专项政策共投入约5.2亿元，惠及残疾人37万余人次(不同项目)，比2018年投入增加1.5个亿，有需求的残疾人辅具适配率达100%。

康复服务体系更加健全。2019年，本市继续推进公立医疗机构向康复机构转型，三级综合医院康复医学科设置率达到了95%，社区卫生服务中心设置康复医学科的比例为56.4%。

市残联表示，下一步，本市将推动相关部门尽快出台落实《残疾预防和残疾人康复条例》的实施办法，继续联合有关部门合力推进残疾人健康服务工作的新发展。