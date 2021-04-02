专家热议医疗质量安全提升 改善运行机制加强学科建设

3月27日，“2020年度公立医院医疗质量安全提升典型案例征集展示活动总结大会”在武汉举行。在主题为“公立医院如何提高医疗服务水平和保障质量安全”的圆桌论坛中，嘉宾一致认为，公立医院医疗质量安全提升,医院管理者要树立系统管理思维，要设立标准、完善体系，并通过加强文化建设和人才激励等方式，促使医院高质量发展。

中国人民大学医改研究中心主任王虎峰，北京大学第一医院、中国县域医院院长联盟执行主席霍勇，中国医院协会副会长方来英，华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院院长冯占春，华中科技大学同济医学院附属同济医院副院长刘继红参与本次话题讨论，为公立医院医疗质量提升献计献策。

促进学科建设 提高医院发展质量

“医院在追求发展的过程中，一定要将自己置身于国家中心、区域中心及县域医院的大系统中去发展，而不是单打独斗。”中国医院协会副会长方来英表示，公立医院医疗质量安全提升需要公立医院整体系统的努力。在整个大系统中，要推动细分领域的标准建设，各个环节上要制定评价体系、指标体系。此外，要打破数字“篱笆”，让更多的数据流动起来，让更多的运行方彼此之间增进了解，相互学习追赶。

“公立医院高质量发展应加强学科建设。”华中科技大学同济医学院附属同济医院副院长刘继红表示，学科发展是公立医院高质量发展的主题也是抓手，医院在学科建设过程中，要以提高医疗质量、服务病人为核心。在学科建设中要紧扣临床开展研究，提高医院服务质量的同时，进而带动基础研究、转化研究等相关领域的发展。

北京大学第一医院、中国县域医院院长联盟执行主席霍勇也对这一观点表示支持。他表示，公立医院由各个学科组成，学科建设不能光顾数量，不顾质量。在心血管专科方面，以胸痛中心的体系建设带动学科发展取得了良好的成绩，“体系建设就是质量建设”。当前，公立医院高质量发展最大的短板在县域医院，县域医疗机构要从建设学科中心为入手，以体系建设为抓手，推动县域医院高质量发展。

改革运行机制 促使医疗服务提升

医疗质量是公立医院高质量发展的关键，华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院院长冯占春认为，公立医院医疗质量安全提升需要有以下几方面内容。首先是加强文化建设。文化建设是一种精神的塑造，如果培养出一批医德高尚、技术高超的医务工作者，医疗质量提升就有了基本保障。

其次是转换医院运行机制。医院运行机制涉及到科室评价、医院评价和医护人员个人层面的评价，要建立以质量为中心的运行机制，而不是仅仅以效率为中心的运行机制。

另外，要设置底线做好制度约束，出现安全问题就要追究责任，养成底线思维。最后，要重视医务人员的队伍建设，增加行业对优秀人才的吸引力，提高激励待遇，加强医学精英教育，通过规范化培训等方式吸引人才、留住人才。

“个人认为改革体制机制转化、管理创新、服务能力提升是医疗质量安全提升的关键。”中国人民大学医改研究中心主任王虎峰表示，医院在提升改革管理的同时，必须同步提升医疗服务，医疗服务也是改革的重要一环。老百姓从来不反对改革，在改革的同时让老百姓享受到更优质的医疗服务，这一改革必将受到拥护和支持。

据悉，本次大会由国家卫生健康委医政医管局、湖北省卫生健康委指导，各专业国家级质控中心支持，人民网·人民健康、华中科技大学共同主办，华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院、中国县域医院院长联盟协办，超800余人参会。