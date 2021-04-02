警惕慢性肾脏病这个“沉默的杀手”（健康直通车（第55站））

程 硕作（新华社发）

据估计，全世界大约有8.5亿人因各种原因罹患慢性肾脏病。世界卫生组织2020年发布的《2019年全球健康评估》报告显示，肾脏疾病已跻身全球十大死因之列 。慢性肾脏病造成的疾病负担正在迅猛增加，其致残致死率增幅排在所有慢病之首。

在中国，慢性肾脏病的患病率高达10.8%，患者人数超过1亿，而知晓率仅为12.5%。由于慢性肾脏病患病率高、花费高、知晓率低、治愈率低，被称为“沉默的杀手”。

早期症状不明显

定期体检很关键

“慢性肾脏病有不同的表现。”据首都医科大学附属北京天坛医院肾内科主任周亦伦介绍，有的患者表现为水肿，比如发现自己的颜面、眼睑、下肢水肿；还有的患者发现尿液里有很多泡沫。这些都可能是慢性肾脏病的表现。慢性肾脏病一旦发生，延缓其进展至关重要，部分会进展到终末期肾衰，也就是老百姓常说的“尿毒症”，需要靠透析或肾移植延续生命。

值得注意的是，慢性肾脏病的患者早期往往没有明显的临床症状，患者认为自己身体没有问题，往往错失最佳治疗时机。“因此我们主张每年进行体检。”周亦伦说，医学上把慢性肾脏病分成五期，但是一期到三期症状不明显，五期就是尿毒症，让患者自己掌握相关的知识来预防疾病比较困难，建议普通人从入职开始就进行规律的体检，哪怕每年只进行最简单的查验血常规、尿常规等，对以后可能都会有很大的帮助。

“实际上，我们通过很简单的验血验尿的检查，完全可以筛出来肾脏病早期的病人。”周亦伦介绍，这部分病人筛查出来之后，如果进行及时关注和治疗，即使无法根治，至少可以在很大程度上延缓病情的发展。

“另外，体检的结果必须引起重视。”周亦伦表示，有的患者体检后发现了异常，由于不重视等原因未及时就医，白白丧失治疗良机，“非常令人惋惜”。

治疗手段有进展

新药应用挺亮眼

肾脏病主要分为原发性和继发性。原发性指某种疾病最先发生于某个组织或者器官，继发性是由某一种确切的疾病引发另外一种疾病。据周亦伦介绍，近年来，一些由糖尿病、高血压等引起的继发性肾脏病的发病率上升明显，“糖尿病、高血压、慢性肾炎是最常见的引起慢性肾脏病的病因”。

“现在就药品来说，有了越来越多的手段。”周亦伦表示，对于原发性患者而言，如果是慢性的肾小球肾炎，现在除了一些激素免疫抑制剂，对于肾病综合征的治疗还有一些生物制剂。

对于继发性肾脏病患者而言，重要的是要治疗其原发病。“比如做钠—葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂本来是降糖的药，现在发现它还可以降尿蛋白，而且对非糖尿病导致蛋白尿的患者也有效果，所以这个药除了被应用在糖尿病肾病患者中，将来也可能应用于非糖尿病的肾病患者。”周亦伦表示，蛋白尿是肾功能恶化的重要表现，如果有效减少蛋白尿，对延缓肾病进展有特别大的帮助。

“现在的降压药物除了降压作用，还有保护心功能、肾功能的作用。”周亦伦介绍，“近两年新药的应用比较突出，能明显感觉到与过去相比有了质的飞跃。”过去面对肾病，总觉得有点束手无策——除了为重度患者做透析治疗，没到透析程度的这部分病人怎么办？随着更多的新药进入临床阶段，未来可以更好地服务于慢性肾脏病患者。

“未来，希望有机会探索中西医结合的方式。”周亦伦表示，中药在治疗慢性肾脏病上有自己的特色，前提是患者要选择正规的中医院。

慢病管理三方面

健康生活记心间

据周亦伦介绍，慢性肾脏病的管理是从疾病预防到治疗的全程管理，既包括监测预防，也包括治疗。慢性肾脏病管理不当，可导致病情进展，也增加心血管疾病的风险。

慢性肾病的管理主要分为三个方面：改善患者生活方式、监测疾病、治疗疾病。

“老百姓常说‘三分吃药七分养’，对慢性肾病患者而言有一定的道理。”周亦伦表示，患者通过改善生活方式，有助于延缓慢性肾脏病的进展。

生活方式的改善包括很多方面，如鼓励患者戒烟、适当进行体育锻炼；鼓励肥胖和超重患者适度减肥；控制BMI（身体质量指数）在20—25之间；饮食方面注意平衡膳食，建议低盐低脂饮食，避免高蛋白饮食，但也需要注意避免过度限制蛋白摄入而导致营养不良；合并高尿酸血症或痛风的患者建议低嘌呤饮食等。

慢性肾脏病患者的日常监测，首先要注意监测血压和血糖，另外需要定期到医院化验血常规、尿常规及肾功能等指标评估肾脏病情。周亦伦表示，“过去我们主要通过电话随诊，现在患者可以通过互联网慢病管理平台，自行上传血压、血糖等各项数据，医生根据这些监测信息为患者及时调整治疗方案。”

2020年12月，在多位肾内科临床专家牵头下，由中国医疗保健国际交流促进会肾脏病防治分会发起，医联互联网医院等多方参与的慢性肾病管理中心项目正式启动，旨在利用互联网、人工智能、大数据等技术对慢性肾病患者进行疾病的全流程管理，以有效延缓病情发展。

医联副总裁刘春梅认为，相比其他很多疾病，慢性肾病患者更需要坚持长期治疗和规范的疾病管理。医联基于临床指南和相关循证医学证据，可为患者提供院外及院后慢病管理服务，通过规范治疗帮助患者实现病情控制与好转。

用药方面，患者应在医生的建议下合理用药，其次避免滥用药物和保健品。很多保健品成分不明，有潜在导致肾病的风险，患者应避免服用。另外，慢性肾病的患者在治疗其他疾病的时候，也需要警惕相关药物有无肾脏方面的副作用。

周亦伦表示，患者的自我健康管理非常重要，由于慢性肾脏病病程时间长，部分患者在缺少监督的情况下，会出现停药减药的管理失误，需要给患者做好充分的宣传教育。很多研究显示，控制血压、尿酸、血糖、尿蛋白量水平等，都对防止慢性肾脏病恶化有明显的帮助。