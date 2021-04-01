3月27日，智慧云医疗建设公益项目启动会暨医院信息化建设高峰论坛在京召开。

会上，中国健康促进基金会终身荣誉副理事长兼秘书长常映明致辞并介绍项目的整体规划。他表示，“智慧云医疗建设公益项目”将在2021年3月至2022年12月开展，支持开展三级医院基于互联网技术的慢病咨询、管理、长期随访、健康指导平台的建设。针对一些常见病、高发病进行重点定制服务，让百姓少跑腿，数据多跑路，不断提升疾病的一级预防和二级预防水平，做好慢病的长期健康管理，为维护人民群众的健康贡献力量。

据了解，该项目计划在两年内为30家医院提供免费的技术服务，经专家通过评审后，能成为这个公益项目的“智慧云医疗合作医院”，打造真正意义上的“智慧云医疗服务中心”。

国家远程医疗与互联网医学中心主任卢清君在致辞中表示，这是一个具有特殊意义的公益项目，也是一个探索性的项目。智慧医疗从技术层面来说，是一体化，是利用互联网、人工智能，把大数据的价值挖掘出来，让它服务于临床、服务于管理、服务于医生和患者的工具。

拜耳医药保健有限公司高级副总裁罗晓洁在致辞中表示，拜耳积极参与中国健康促进基金会主办的智慧云医疗建设公益项目等相关工作中，希望从智慧医疗建设公益项目出发，为相关的医疗机构提供可靠、高效、安全的互联网智慧云服务解决方案，并且针对心脑血管疾病、肿瘤、呼吸等慢病领域，探索基于互联网技术，覆盖疾病咨询、管理、长期随访以及健康指导等创新整合式服务方案，从而帮助降低患者的复诊及医疗负担，提升公众健康管理的意识及素养，助力医院智慧服务及多学科服务能力的不断提升。