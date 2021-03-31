梁万年：中外双方专家始终高度融合开展研究 掌握信息不存在差异

人民网北京3月31日电 （记者孙红丽）“中外双方专家所掌握的信息不存在差异。中外双方专家一直都在高度融合地开展研究，从一开始就在一起工作。”今日，中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究中方专家组就联合研究报告有关情况举行发布会，清华大学教授、联合专家组中方组长梁万年在会上如是介绍。他表示，中方和外方专家组从到武汉开始，一直在共同做研究计划，共同分析掌握的研究信息和资料。

“所以，说我们不分享原始数据的假设和提法是不成立的。”梁万年补充到，“有些数据，按照中国的法律是不能带走、不能拍照的，但是专家在武汉共同分析时，我们的数据库、资料，大家都能看到的，都是在一起做的。比如涉及病人隐私、需要病人知悉同意的一些数据。这是法律的规定，也是国际上的一个基本规则。”

“科学家根据大家共有的数据来得出的这个研究报告，充分不充分，是科学家来说，是历史来说。中国科学家也特别愿意和世界各国的科学家共同合作，把溯源的问题聚焦在为了追求真正找到病毒的源头这种科学技术问题上。”梁万年说。