国家卫健委：中国援外医疗专家组受到塞尔维亚等国的高度重视和欢迎

人民网北京4月2日电 （许心怡）2日，国务院联防联控机制就新冠肺炎疫情防控与医疗国际合作工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委国际司监察专员李明柱表示，当前中国的疫情防控形势持续向好，中方对遭受疫情影响的国家和地区感同身受，在国务院联防联控机制的统筹下，近期我国向意大利、塞尔维亚、柬埔寨、巴基斯坦、委内瑞拉等国家派出了医疗专家组。

李明柱介绍，专家组的任务是与当地卫生行政部门、医疗卫生机构和专家开展合作交流，沟通疫情信息，分享防控经验，开展各种形式的专业培训，提供咨询和指导，同时也为当地的华人华侨和中国留学生提供帮助。

李明柱指出，专家组受到当地的高度重视和欢迎。在塞尔维亚，专家组受到了总统和总理的迎接和接见，两次受邀参加了塞尔维亚国家防控指挥部的会议，商讨防控策略。塞方高度评价专家组的学识和专业能力，并采纳了中方关于调整防控策略的意见。在柬埔寨，洪森首相在其社交媒体帐号上直播我国专家组的相关工作。在意大利，中国专家组也提出了防控建议，得到了意方的高度重视，专家组还协调意方有关医院与国内相关医疗机构建立视频连线，回答问题，开展专业交流。派往巴基斯坦和委内瑞拉的专家组也正在与当地卫生部门和医疗机构对接，开展工作。

“我们也非常重视医疗专家组自身的健康和安全问题。专家组在国外期间都是由我驻外使领馆关心、领导。专家组在组派之前，我们与相关国家政府签署了合作协议，有法律保障。这个协议明确了各方职责，确保专家组的健康和安全。” 李明柱说，我们为专家组配备了足量的个人防护用品，也提醒他们要加强自我防护。