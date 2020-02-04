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病毒在不同物体表面存活时间有差异

2020年02月04日09:16 来源：健康报网

　　新型冠状病毒可以通过接触传播，勤洗手、勤消毒很重要。那么，一般来讲，日常生活物品中哪些是适合病毒存活的“温床”？病毒又能在这些物体表面存活多久？

　　英国国民保健制度（NHS）网站介绍，病毒离开人体后的存活时间取决于其所依附物体的表面情况，以及温度、湿度等环境状况。总体来看，病毒在非渗透性（防水）表面存活时间更长，比如不锈钢或塑料表面；病毒在纤维织物或纸巾等渗透性表面存活时间相对较短。不同种类病毒存活时间也有差异，一些病毒可以在室内物体表面存活超过7天，不过其致病能力会在24小时内显著下降。所以，电梯按键和门把手等硬质物体，是需要加倍小心的病毒载体。

　　2014年由英国、法国、美国、中国等多国科学家发表在《美国感染控制杂志》上的一篇论文，研究了甲型H1N1流感病毒在4种常见物体表面的存活期限。研究者针对家庭中的木头、不锈钢、塑料和织物表面进行了多点取样分析。结果显示，木质表面是这种病毒的最佳“温床”，病毒可持续48小时保持感染能力；病毒在不锈钢和塑料表面的存活时间一般为24小时左右；依附于织物表面的病毒存活时间最短，病毒活性在8小时内会迅速下降为零。

　　2016年发表在美国《应用与环境微生物学》杂志上的另一篇论文更细致地研究了在不同环境条件下，H1N1流感病毒在不锈钢表面的存活情况。研究显示，流感病毒在不锈钢表面最长竟可存活7天并依然具备传染能力。该研究证明了流感病毒在非渗透性表面的“超长待机时间”。

　　英国国民保健制度网站还说，流感病毒可以飞沫形式在空气中存活数小时，低温会增加其存活能力。不过，流感病毒在手上存活时间很短，大约5分钟手上的病毒数量就会降到很低水平。

　　科研人员说，在流感季等流行性病毒疫情肆虐时，保持良好的手部卫生和对常用物品表面定期消毒，对于减缓病毒传播十分重要。研究显示，使用一定浓度的漂白剂、醋、洗洁精或是抗菌抹布清理物品表面，均可以有效降低流感病毒活性。（记者彭茜）

(责编：许心怡、崔元苑)


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