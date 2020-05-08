外交部：中方同意在适当时候对新冠病毒溯源问题作出结论

世卫组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫5月6日在日内瓦新冠肺炎例行发布会上表示，世卫组织正与相关方讨论再次派代表团前往中国，关注不同动物的接触史，以找到病毒来源。对于世卫组织开展新冠病毒来源调查的最新动态，外交部发言人华春莹7日在例行记者会上回应说，中方同意在适当的时候对溯源问题作出结论。

华春莹表示，中方多次强调，病毒溯源问题是一个科学问题，应交给科学家和专业人士去研究，在充分论证的基础上得出结论。中国政府和世卫组织一直保持良好沟通，坚定支持世卫组织开展工作，也会继续本着公开、透明、负责任的态度，在包括病毒溯源等问题上与世卫组织展开合作。中方同意在适当的时候对溯源问题作出结论。

在回答有记者“中方是否反对世卫组织进行溯源调查”的提问时，华春莹强调，中方反对的是美国等个别国家企图将病毒溯源问题政治化、迫不及待要搞有罪推定的国际调查。中方将继续与世卫组织开展良好合作。只要是有利于未来人类更好地应对重大传染疾病的事情，中方都会本着负责任的态度作出应有贡献。（中青报·中青网见习记者 马子倩）