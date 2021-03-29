国家中医药管理局：“十四五”实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆

人民网北京3月29日电 （记者崔元苑）今日，国务院新闻办就“深入贯彻‘十四五’规划，推进中医药振兴发展”举行发布会。国家中医药管理局医政司司长蒋健在会上表示，“十四五”期间，国家中医药管理局更加注重问题导向、目标导向、结果导向，进一步发挥中医药整体医学和健康医学优势，着力推动建立融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系，提升服务能力。

蒋健介绍，具体来说，一是突出特色优势，打造中医药服务新高地。实施优质高效医疗卫生服务体系建设规划，启动国家中医医学中心和区域中医医疗中心建设，推动省域、市域优质中医资源扩容和均衡布局，打造名院、名科、名医、名药，建设优势特色明显的中医医院，做强一批中医优势科室，提供优质高效的中医药服务。

二是建设基地队伍，提升中医院应急能力。依托高水平中医医院，建设国家中医疫病防治基地和紧急医学救援基地，加强中医医院感染性疾病科、急诊科、肺病科、重症医学科等建设。打造中医疫病防治和紧急医学救援队伍，提升中医医院应急与救治能力。

三是加强中医馆建设，筑牢中医药服务网底。实施基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划，实现全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆，并加强内涵建设。在中医馆提供中医治未病、医疗和康复服务，推广使用中医非药物疗法和适宜技术。还要选择中西医能力都较强的社区卫生服务中心和乡镇卫生院开展基层常见病、多发病、慢性病的中西医临床协作。提高基层中医药服务的可及性和优质度，增强人民群众的获得感。

四是创新医疗模式，促进中西医协同发展。在综合医院、传染病医院、专科医院等，逐步推广中西医结合医疗模式，做到“有机制、有团队、有措施、有成效”。一方面，强化临床科室中医师配备，打造中西医结合团队，建立中西医多学科诊疗体系，开展中西医联合诊疗，形成“宜中则中、宜西则西”的诊疗模式。另一方面，鼓励科室间、医院间和医联体内部开展中西医协作，将中医优势与西医优势结合起来，切实提高临床治疗效果，为攻克癌症等重大疫病和更多的疑难杂症做出贡献。

五是注重全民健康，发展中医药健康服务。持续开展国家基本公共卫生服务中医药健康管理服务项目，逐步扩大0-36个月儿童和老年人中医药健康管理服务覆盖率。在医疗机构设置相关科室，提供中医药健康服务。在二级以上中医院设立治未病科，提供中医体质辨识、健康指导、疾病早期干预等中医健康综合服务；在基层中医馆开展中医治未病和健康教育；在妇幼健康服务机构设置中医科，提供中医妇幼健康服务。积极参与健康中国建设，在心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢病防治行动中，纳入中医药技术方法，充分发挥中医药的独特作用。