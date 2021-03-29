国家中医药管理局：预计“十四五”中央财政对中医药重大工程项目投入比“十三五”翻一番

人民网北京3月29日电 （张文婷）今日，国务院新闻办就“深入贯彻‘十四五’规划，推进中医药振兴发展”举行发布会。会上，就“十四五”期间，中医药重大工程项目推进这一问题，国家中医药管理局规划财务司司长刘群峰进行了详细阐述。

他介绍，“十四五”时期，国家将重点实施以下的中医药重大工程项目：一是以基本建设为重点的中医药重大工程项目。主要包括国家中医医学中心、区域中医医疗中心、国家中医药传承创新中心、国家中医疫病防治基地、中西医协同“旗舰”医院、中医特色重点医院、名医堂工程、县级中医医院建设等有关重大工程，还有国家中医药博物馆等重大单体项目。

二是以能力提升为重点的中医药重大工程项目。主要包括基层中医药服务能力提升工程、中医优势专科、中医治未病服务能力、中医康复服务能力提升、中西医结合临床协作能力、国家临床医学研究中心，还有刚才说的特色人才培养工程，也就是“歧黄工程”，中医药文化弘扬工程、中医药海外弘扬工程等。

刘群峰提到，与以往相比，“十四五”中医药重大工程项目有三个方面的显著特点，一个是范围广。按照建高地、补短板、扬优势、促创新目标，“十四五”中医药重大工程项目覆盖了中医药医疗、保健、教育、科研、产业、文化、对外交流合作等各个方面，同时涵盖了国家、省、地市、县各个层级。

第二个特点是力度大。一方面“十四五”的中医药单体项目投入力度比较大，同时加之项目数量多，预计“十四五”期间中央财政对重大工程项目的投入会比“十三五”翻一番。

第三个特点是起步早。刘群峰表示，目前看“十四五”中医药重大工程项目做到了早谋划、早起步。今年是“十四五”开局之年，目前国家已经启动实施了国家中医疫病防治基地、中医特色重点医院等重大工程项目，同时还启动实施了中医药特色人才培养、康复服务能力提升、治未病健康工程，还有中医药文化传播等有关项目，为“十四五”中医药振兴发展开了一个好头。