国家中医药管理局：推动中医药科技创新 将建设约30个国家中医药传承创新中心

人民网北京3月29日电 （张文婷）今日，国务院新闻办就“深入贯彻‘十四五’规划，推进中医药振兴发展”举行发布会。会上，就推动中医药科技创新这一问题，国家中医药管理局科技司司长李昱表示，“十四五”期间，要进一步加快中医药科技创新体系建设，拟从加强中医药古典医籍精华的梳理和挖掘、加强中医药科技创新平台建设以及加强中医药科技人才队伍三方面着手。

李昱进一步解释，就加强中医药古典医籍精华的梳理和挖掘而言，要加快《中华医藏》编纂出版项目的实施，推进中医药古籍文献的调查、保护和研究工作，推动建设国家中医药古籍和传统知识数字图书馆，研究制定中医药传统知识保护条例，做好活态传承工作，制定中医药学术传承项目和传承人管理办法，强化名老中医的学术经验传承和老药工技术、技艺的传承研究。

在加强中医药科技创新平台建设方面，李昱指出，要在中医理论、中药资源、现代中药创制、中医药疗效评价等重点领域建设一批国家重点实验室，围绕心血管疾病、神经系统疾病、恶性肿瘤、代谢性疾病等重大慢病以及妇科、皮肤、免疫等优势病种和针灸以及其他非药物疗法等特色疗法，建设10-20个国家中医临床医学研究中心及其协调创新网络，依托中医医疗机构、科研院所，建设30个左右的国家中医药传承创新中心。

在加强中医药科技人才队伍和创新团队建设方面，李昱提到，要组织实施中医药创新团队及人才支持计划，组织遴选一批国家中医药多学科交叉创新团队和国家中医药传承创新团队，培育一批具有多学科交叉创新素质和能力的青年拔尖人才队伍。提高加强中医药高端学术人才、高层次专业技术人才和基础学科、优势学科、前沿学科的人才培养。加快培养和集聚一批跨专业、跨学科、跨领域，活跃在国际学术前沿，满足国家重大需求的一流科学家、学科领军人物和创新团队，健全人才激励机制与评价机制。鼓励中医药科研人员创新创业，为中医药事业和产业高质量发展提供科技支撑。