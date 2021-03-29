国家中医药管理局：打造粤港澳大湾区中医药高地

人民网北京3月29日电 （记者崔元苑）今日，国务院新闻办就“深入贯彻‘十四五’规划，推进中医药振兴发展”举行发布会。围绕打造粤港澳大湾区中医药高地，国家中医药管理局规划财务司司长刘群峰在会上表示，做好粤港澳大湾区中医药高地建设是“十四五”中医药高质量发展的重要内容。

刘群峰介绍，去年10月22日，国家中医药管理局会同粤港澳大湾区建设领导小组办公室和广东省人民政府发布了《粤港澳大湾区中医药高地建设方案（2020—2025年）》，并对落实建设方案下一步工作进行了全面部署。建设方案发布以来，国家中医药管理局将粤港澳中医药纳入中医药发展全局，予以统筹推进，主要作了以下工作：

一是建立健全粤港澳三地中医药会商机制，推进建设方案落地实施，支持建设中国中医科学院大学分院、粤澳合作中医药科技产业园等重点项目。

二是将港澳中医药纳入中医药发展全局，予以重点支持，允许港澳符合资格的中医药人员参与国医大师、全国名中医评选，还有歧黄学者、青年歧黄学者等人才培养项目，融入中医药学术思想继承和创新发展格局。同时支持6名港澳地区的中医师入选了青年歧黄学者项目，支持50多名澳门中医师在大湾区内地城市执业，融入共商共建共享的发展机制。

“我们在谋划“十四五”时，将做好粤港澳大湾区中医药高地建设作为‘十四五’中医药高质量发展的重要内容。为此，在‘十四五’中医药发展规划中也予以了统筹布局。” 刘群峰介绍，一是将相关内容纳入规划，明确将打造粤港澳大湾区中医药高地作为一项重要内容予以规划部署；二是在重大工程项目中，对粤港澳中医药高地建设予以立项支持，明确启动实施粤港澳大湾区中医药创新工程；三是健全实施机制，在“十四五”规划实施中会有一个完整的监测评价机制，其中会对粤港澳大湾区的中医药高地建设等各项规划任务分别进行中期、末期评估，确保粤港澳大湾区的高地建设任务得以顺利实施。