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舌苔厚腻，该祛湿了

田思玮

2020年08月04日09:59 来源：人民网-生命时报

中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚 田思玮

人的舌面上有一层薄白而润的苔状物，叫舌苔。一般情况下，通过饮食的冲洗，舌表面的物质会被不断清除，仅表现为薄白的一层舌苔;但病理状态下，舌苔会增厚变腻。临床发现，夏季舌苔厚腻的患者，多是体内湿热太重导致。

天气炎热，人体代谢旺盛，如果汗液排泄不畅就容易湿热积聚，导致体内生湿。现代人的一些习惯恰好为湿气侵体提供了便利条件，比如长时间待在空调房，使得腠理(皮肤)闭塞，汗液不得外泄而留于体内;喜欢吃寒凉食物，伤及脾胃，引发湿从中生、久而化热，出现湿热。中医认为，舌面五脏分布分为主司心肺的舌尖，舌边对应肝胆，舌中心为脾胃，舌根则为肾和膀胱。当脾胃受损、肾和膀胱运化水液不利，舌苔就会发出警告信号——变得厚腻。

祛除湿热的方法有很多，可在医生辨证体质后选用方药。就日常调理而言，需从饮食和生活起居下手。1.饮食清淡，多吃新鲜蔬果与豆类，少吃或不吃生冷、辛辣食物，平时可喝些薏米红豆粥、薏米水、薏米莲子汤等，也可选用藿香、佩兰等中药泡水代茶饮。2.身体有湿热，要避免久居潮湿闷热之地，夏季不能长时间待在空调房。适当锻炼，使汗液正常排出体外，有助祛除湿热。3.平时常做八段锦的两个招式，即调理脾胃须单举、两手攀足固肾腰(如图)，前者能增强脾胃运化，后者可益肾，对祛除湿热很有帮助。4.有条件的情况下，可选用刮痧、拔罐进行外治，取穴多选背部膀胱子盗母气经或胃脘部，通过扶阳来祛湿。▲

(责编：李轶群、许晓华)


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