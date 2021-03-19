徐宝华：医美从业者要加强自律 坚守医疗美容的安全线

中华口腔医学会全科口腔医学专委会主任委员、中日友好医院口腔医学中心主任徐宝华。陈晨摄

人民网北京3月19日电 （记者余璐）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“强化医美行业自律，科普提升消费认知”的专场论坛上，中华口腔医学会全科口腔医学专委会主任委员、中日友好医院口腔医学中心主任徐宝华表示，随着经济的发展,医美行业被社会广泛关注。在规范行业发展、加强行业自律方面，从业者要发挥积极作用。

谈到医美行业自律，徐宝华认为，第一，医美医生要坚守医生的使命。在医美机构商业性宣传的背后，应该是医生群体对安全性的把关，医生要坚持医疗本质，遵守医生职业道德与底线。

第二，医生要坚守住医疗美容的安全线。凡是医疗手术都存在一定的风险，作为医生，要将保障患者的安全置于首位，治疗实施之前要综合掌握患者的身体因素、心理因素以及基本需求。

第三，医生要通过不断学习来促进行业的良性发展要对新技术、新理念有学习热情，紧跟时代的步伐，陈旧的技术无法给患者带来更好的医疗效果。

与此同时，徐宝华认为，行业协会、学会要加强对行业的监督、引导、检查、培训，努力推出科学性、统一化的标准，担起责任、共同监督，引导医美行业健康发展，满足人民群众日益增长的医疗美容需求。

关于医美知识科普，徐宝华则认为，应该加大对权威、科学医美知识的宣传，让群众在各种复杂的医美信息中找到权威、科学的内容。从全国精选有学术水准、有职业道德的权威医美专家，共同进行医美知识科普，打造站位高、声量大、传播广的科普群体，为人民群众的求美之路保驾护航。