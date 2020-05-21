王开斌：加强医疗美容监管 保护消费者合法权益

人民网北京5月21日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在21日举行的主题为“中国医美自律与规范发展”的圆桌论坛上，北京市卫健委综合监督处处长王开斌发言时表示，医疗美容监管需强化质量控制与监督执法相融合、加强卫生健康部门与相关部门之间协作、加强医疗美容项目备案监管与医务人员资质监管。

“我国医疗美容事业正蓬勃发展，人们对美好生活、医美需求正不断提升。”王开斌说，国家卫健委会同八部门下发《关于进一步加强医疗美容监督执法工作的通知》，积极组织开展医疗美容综合监督执法工作。

王开斌表示，当前医疗美容市场火爆的背后，仍存在一些问题。例如北京近年来违反医疗卫生行业法规的医疗美容案例不在少数，医疗美容违法行为增多；违法行为较隐蔽，类似仪器美容、植发、牙齿美白等新兴美容需求增多，违法行为边界开始模糊；随着“互联网+医疗美容”发展，违法行为由线下向线上转变，卫生健康监督难以一下子纵向到底、横向到边。

如何加强监管，创新监管方式？王开斌表示，北京市卫健委坚持保护合法、打击非法、多管齐下、综合治理，以保证行业安全稳定、促进行业健康发展。“目前北京已经开展医疗美容联合整治、联合监督执法行动。”王开斌说。

为了保护消费者的合法权益，主要采取以下措施：

首先，强化质量控制与监督执法相融合，发挥医疗美容行业协会质控中心作用，加强医疗质量和技术管理。通过技术质量控制与监督执法融合，规范医疗美容机构全面依法整形，保障医疗安全，努力实现纵向到底。

其次，强化卫生健康部门与相关部门之间的协作。抓住建设医疗卫生行业综合监管平台机遇，打通“一张图建设”；加强对医疗美容药品器械使用管理，按照《药品管理法》《医疗器械监督管理条例》等要求，加强对医疗美容广告和信息发布宣传监管，加强医疗生活美容机构场所从业人员服务范围信息公示、公开。

再次，强化医疗美容项目备案监管。坚持问题导向，梳理监督执法中发现的问题，加强医疗美容机构备案项目，开展项目监管。依托医疗美容协会、生活美容协会等，进一步理清医疗美容和生活美容的边界，实现医疗美容行业、医疗美容市场、医疗美容爱好者共建、共管、共治。

最后，强化医务人员资质监管。医疗美容开展百万诊疗活动必须符合美容医疗机构标准，要有正规资质、正规药品、正规器械、正规医务人员，同时，医疗机构医务人员及护士岗位变动需要及时公开公示。