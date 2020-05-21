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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

郭树忠：加强行业自律 遏制医美行业“野蛮生长”

2020年05月21日17:58 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月21日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在21日举行的主题为“中国医美自律与规范发展”的圆桌论坛上，中华医学会整形外科学分会前任主任委员、联合丽格第一医院院长郭树忠表示，随着医美消费需求持续增长，大众安全变美意识不断增强，医疗美容行业发展“痛点”凸显，亟需加强行业自律和规范。

郭树忠认为，现阶段医美行业暴露出的行医资质和专业水平参差不齐，产品和服务质量难以保障及涉及虚假宣传等问题，需行业内部树立自主监管意识，发挥行业自律示范作用，不断提升行业技术水平，推动行业实现高质量快速发展。

“指定业内标准、树立行业共识，医美行业协会、学会在行动。”郭树忠说，“通过不断开各种会议和培训班，完善人才培养制度，提高医生技术水平。”

郭树忠介绍，针对医疗美容行业存在的乱象问题，国家卫生健康委、市场监管总局等八部门联合下发了《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》，加强医疗美容综合监管执法工作，进一步净化医疗美容市场，保护消费者身体健康和生命安全。

(责编：李轶群、孙博洋)


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