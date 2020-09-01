政策监管+行业自律 互联网医院才能规范发展

近日，人民网·人民健康举办了“后疫情时代的互联网医院建设与发展”研讨会，相关管理部门、专家和行业代表就相关话题进行了交流。与会嘉宾认为，互联网医院发展还存在诸多问题，既需要政策引导和规范，也需要行业自律自治。

好大夫CEO王航认为，当前，互联网医院的确存在一些问题。例如，医生资质的真实性、患者的数据隐私、药品灰色产业链等。他认为，互联网医院属于新生事物，政策方面会滞后于这些新生事物的发展，因此，现阶段该领域缺乏成熟完备的监管体系。因此，行业自律显得尤为重要。

“规范互联网医院的发展，行业协会要多发挥行业自律的作用。”王航介绍，2018年10月，多家互联网医疗企业共同发起成立“银川互联网+医疗健康协会”， 协会在聚焦推动行业自治自律、反映企业诉求等方面，对推动行业规范化发展发挥了积极的作用。

他举例说，去年媒体曝光某些互联网医疗平台通过上传宠物照片就可以购买处方药，在事件发生后，协会第二天就起草行业公约，要求出现问题的企业提出解决办法，对问题进行整改。

“现在有了互联网，各行各业都开始涉足医疗服务，行业自律至关重要。”首都儿科研究所医工处处长于雪梅表示，以往从事医疗行为的主体只存在于医疗机构之中，从业者需要对自己医疗行为负责。如今，由于互联网+医疗的发展，其他行业也开始涉足医疗服务，医疗领域的行业自律也应传递到各行各业。尤其对于患者数据和隐私的安全，需要划定界限和责任，对各个环节进行监督。

于雪梅建议，在互联网医院信息交互和审批的过程中，有必要建立可追溯的机制，加上第三方监管技术，以保障数据和隐私安全。